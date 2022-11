L’Espanyol no es va deixar sorprendre i va eliminar a un voluntariós Rincón, un equip de la sisena categoria del futbol espanyol, encara que va haver d’esperar 60 minuts perquè el davanter Javi Puado, desfés l’empat inicial quan tots dos equips s’havien quedat amb 10 jugadors per les expulsions de Dani Gómez i Toni Conejo.

El conjunt malagueny, malgrat la diferència de categoria, no es va acovardir davant l’equip blanc-i-blau i va intentar sorprendre amb alguna acció ràpida per les bandes, encara que la qualitat s’anava imposant a mesura que transcorria el partit. L’Espanyol va ser l’amo de la pilota, però no arribava amb claredat a l’àrea del Rincón, comptabilitzant només un tret del lateral esquerre Omar.

Diego Martínez, veient que l’eliminatòria es complicava, i després de quedar-se amb 10 jugadors, va realitzar tres canvis després del descans amb l’entrada de Keidi Bare, Óscar Gil i Puado, buscant més poder ofensiu i força al mig del camp. Va fer efecte. A part que el Rincón també es va quedar amb un menys, Puado, Edu Expósito i Sanmartín van veure porteria per passar de ronda.