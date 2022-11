L‘Elx ja té nou entrenador. Després de Francisco Rodríguez i Jorge Almirón, el conjunt il·licità s’ha decantat per Pablo Machín per fer-se càrrec de l’equip, cuer destacat de Primera Divisió amb només 4 punts i sense cap victòria en 14 jornades. Machín torna, d’aquesta manera, a una banqueta després de les experiències a Aràbia Saudita amb l’Al-Ain i l’Al Raed i d’haver entrenat a Primera, sense gaire sort, a Sevilla, Espanyol i Alabès, un cop va sortir del Girona el 2018. El tècnic sorià començarà a treballar la setmana que ve amb el seu cos tècnic on hi serà Jordi Balcells, com a preparador físic. L’estrena de Machín amb l’Elx serà a Guadalajara en partit de Copa al desembre.

Al Martínez Valero, Machín viurà la cinquena experiència a la màxima categoria. Amb el Girona (17-18) ha estat amb qui més èxit ha tingut perquè, després d’ascendir-lo per primera vegada, va aconseguir mantenir-lo tranquil·lament en l’any de l’estrena. A partir d’aquí, el Sevilla va pagar un milió d’euros al Girona per endur-se’l. La cosa no anava malament (a la Lliga era sisè), però l’eliminació inesperada a l’Europa League va provocar la seva destitució. El curs següent va acceptar agafar el relleu de David Gallego a l’Espanyol confiant que al mercat d’hivern podria gaudir de reforços. A l’hora de la veritat, va ser destituït després quatre victòries, tres empats i vuit derrotes en quinze partits entre totes les competicions. Per acabar, l’Alabès (20-21) el va fulminar amb l’equip fora del descens després de divuit jornades. Al gener d’aquest any va ser acomiadat també de l’Al Raed, el segon equip saudita que dirigia després de l’Al Ain.