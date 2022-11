Catalunya és terra de patinatge i el pavelló de Fontajau va tornar-ne ahir a ser-ne testimoni. Les millors actuacions del patinatge català, estatal i del món, van emplenar un cop més el pavelló gironí amb la cinquena edició del Catalunya Stars, que va culminar amb victòria per l’equip blau amb un total de 384,8 punts i un premi de 10.000 euros. Una festa del patinatge que, per primera vegada a la història, va fer un sold out, emplenant les més de 5.000 localitats disponibles, després d’ampliar l’aforament amb l’obertura de la grada supletòria.

Carla Escrich i Pere Marsinyach van ser els capitans de l’equip guanyador, que també va comptar amb actuacions destacades com Sinapsis del Grup de Xou Gran del CPA Girona, medalla de bronze al mundial d’Argentina; Aleix Bou (CN Terrassa), campió de Catalunya i subcampió d’Europa i del món; o el Grup de Xou Petit del CPA Tona, campió del món en la seva modalitat.

L’equip groc, liderat per Llorenç Alvarez i Victòria Prat i amb l’actuació Escalant del Grup de Xou Gran del CPA Olot, es va situar en segona posició amb 382,7 punts, mentre que la tercera plaça la va ocupar l’equip vermell, d’Andrea Silva i Pau García, proclamat campió del món per segon any consecutiu al mundial d’Argentina.

La parella de dansa del CP Tiana Ager Campmajor i Ariadna Vega van ser els encarregats d’obrir la llauna d’una jornada que va reunir fins a 30 actuacions del millor patinatge català de totes les modalitats -solo dance, lliure individual, grups de xou gran, petit i júnior, parelles i quartets-. El plat fort es va deixar pel final, amb l’actuació del vigent campió del món i els dos Grups de Xou Gran gironins, el CPA Girona i el CPA Olot; tots tres amb actuacions impecables i una puntuació del jurat de 30 punts, la màxima possible.

Per fer més partícip les més de cinc mil persones presents ahir a Fontajau i per mantenir la incertesa fins al final, el públic va poder, a través d’Instagram, votar les seves actuacions preferides i decidir el 25% de la puntuació final. Una votació, però, que no va influir en la decisió del jurat i que va mantenir, com tota la tarda, el marcador final molt ajustat.

El lideratge se’l va endur l’equip blau, però després de tota una temporada de competicions, l’objectiu de la cita ahir a Fontajau no era guanyar, sinó compartir, gaudir i mostrar el talent del patinatge català, tant del present com de les generacions futures.