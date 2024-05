Birch celebra la permanència amb l’MVP de la jornada

El Bàsquet Girona respira tranquil, sabent que l’any que ve continuarà jugant a l’ACB. L’equip de Fotis Katsikaris va tornar a guanyar a domicili sis mesos després de l’últim cop i ho va fer amb una victòria de prestigi davant el Baskonia (92-96) per celebrar la permanència, que havia assolit hores abans amb la derrota del Coviran Granada a la pista del Reial Madrid (94-89).

Khem Birch va assegurar que «la derrota del Granada ens ha alliberat de l’estrès que sentíem i ens ha permès fer un bon bàsquet». «Estem molt contents per haver aconseguit la permanència», reconeixia. Precisament, el pivot canadenc va ser nomenat MVP de la 32a jornada per la seva gran actuació a Vitòria-Gasteiz amb 21 punts, 14 assistències i 3 esmaixades.

«L’ACB és la lliga més competitiva d’Europa. Segurament, és una de les millors lligues on he jugat mai. Tots els equips són perillosos i qualsevol pot guanyar. Els partits són durs. S’ha de donar el màxim des de l’inici fins al final», va comentar Birch.

També va fer una valoració del partit Mindaugas Susinskas, el màxim anotador amb 23 punts. «És una victòria important per nosaltres i ens ha de servir per encarar el tram final. Volem acabar el més amunt possible. Jo em dedico a jugar a bàsquet, no penso en quants punts anoto sinó que intento fer-ho el millor possible. Estic content que hagi sortit tant bé», va dir.

I va afegir: «Per descomptat, que és important haver aconseguit la permanència. És el gran objectiu de la temporada. Estem contents, però volem aconseguir més victòries per finalitzar el més amunt possible. Ens hem tret un pes de sobre haver assegurat la nostra continuïtat a l’ACB de manera matemàtica».