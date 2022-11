María Araújo és la gran protagonista del Fontaxou d'aquesta setmana. El pòdcast setmanal de bàsquet del Diari de Girona, que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola, ha parlat amb la jugadora de l'Spar Girona abans que es reincorpori als entrenaments després de dos grans partits amb la selecció espanyola contra Islàndia i Hongria. Espanya ja s'ha classificat per a l'Eurobasket i Araújo hi ha tingut un paper rellevant, com també una altra jugadora de l'Uni, Etxarri. En l'entrevista la jugadora analitza els partits de la selecció i també el terrible calendari que té per davant l'equip de Bernat Canut al desembre, amb 11 partits en 30 dies. L'edició d'aquesta setmana del pòdcast inclou a més l'anàlisi de la situació del Bàsquet Girona, que va perdre estrepitosament diumenge a Vitòria contra el Baskonia (95-68).