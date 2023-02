Guanyar era importantíssim. I fer-ho d'aquesta manera encara té més mèrit. El Girona ha protagonitzat un autèntic festival aquesta nit a Montilivi. Els de Míchel s'han desfet de l'Almeria, un rival directe en la lluita per la permanència, amb una gran primera part que ja ha servit per sentenciar gràcies als gols de Taty Castellanos, Tsygankov, Riquelme i Javi Hernández. Ramazani i El Bilal han marcat a la segona, sense poder fer-hi res perquè Iván Martín i Stuani s'han afegit a la festa (6-1). Per si no n'hi hagués prou, Artero ha tingut el premi del debut a Primera.

Míchel no ha dubtat a sacsejar l'onze per buscar la reacció de l'equip després de fer el "pitjor partit de la temporada" a Cadis. A part de l'entrada de Javi Hernández al lateral esquerre pel sancionat Miguel, han tornat Juanpe, Riquelme i s'ha estrenat Tsygankov d'inici. L'Almeria ha patit per la banda de l'ucraïnès, que ha deixat bocabadat a tothom. En una jugada que també ha passat per les botes de Taty Castellanos, Tsygankov ha centrat una pilota al cor de l'àrea que Borja García no ha pogut engaltar bé. Ha sortit bé en la següent acció amb un gol de cap de Taty (min.8) després d'una centrada impecable d'Arnau que l'ha rebut de Tsygankov. Trencar la sequera era el que necessitava el Girona per ser ell mateix al damunt de la gespa. S'ha notat. Al minut 25, el VAR ha anul·lat el doblet de l'argentí per fora de joc. Però Tsygankov s'ha encarregat de fer pujar el segon al marcador (min.34). Riquelme no ha trigat ni dos minuts en afegir-se a la festa golejadora amb el tercer (min.36). Els blanc-i-vermells ja tenien el partit on volien. I encara faltava tot el segon temps i part del primer. Abans del descans, però, Javi Hernández ha dit l'última paraula marcant el 4-0. Pur espectacle a Montilivi.

Només començar la represa Taty l'ha tingut arran d'una acció de Riquelme per l'esquerra, però Fernando ha aturat la rematada. L'Almeria ha trobat una mica més de profunditat després que Rubi introduís quatre canvis a la mitja part i ha pogut maquillar el resultat amb una diana de Ramazani (min.66), però el mal ja estava fet. Encara que Iván Martín s'ha encarregat de recordar qui manava a Montilivi marcant la maneta (min.77). Stuani ha fet el sisè (min.79). Increïble. L'Almeria ha aprofitat el moment d'eufòria per pujar el 6-2 amb un gol d'El Bilal. Aquesta victòria permet als gironins fer un pas més cap a la permanència. Continuen a l'onzena posició amb 27 punts, set de marge respecte al descens.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Javi Hernández (Callens, min.83), Oriol Romeu, Aleix Garcia, Borja García (Artero, min.83), Riquelme (Iván Martín, min.76), Tsygankov (Toni Villa, min.65) i Taty Castellanos (Stuani, min.76).

Almeria: Fernando, Mendes (Ramazani, min.46), Ely, Babic, Akieme, De la Hoz, Samu (Chumi, min.46), Baptistao (Arnau Puigmal, min.46), Robertone, Embarba (El Bilal, min.46) i Luis Suárez.

Gols: 1-0, min.8: Taty Castellanos; 2-0, min.34: Tsygankov; 3-0, min.36: Riquelme; 4-0, min.43: Javi Hernández; 4-1, min.66: Ramazani; 5-1, min.77: Iván Martín; 6-1, min.79: Stuani; 6-2, min.81: El Bilal.

Àrbitre: Pizarro Gómez. Ha amonestat a Borja García (Girona); (Almeria).

Estadi: Montilivi, 8.879 espectadors.Recupera el minut a minut: