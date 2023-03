El Bàsquet Girona viatja demà a Bilbao, on diumenge al matí (12.30) s'enfrontarà a l'equip local en una nova jornada de l'ACB. Per valorar la prèvia aquest matí ha parlat l'aler Pato Garino, que assegura que "tot i algun inconvenient, em trobo en el meu millor moment físic, estic al lloc adequat perquè tinc el suport i la confiança de tothom". Garino, a més, ha volgut ser ambiciós i mira amunt: "l'objectiu ha de ser entrar al play-off i tenir la millor mentalitat tant en el treball individual com en el col·lectiu". El Girona, amb un balanç de 8-14, té encarrilada la permanència i encara no vol haver dit la darrera paraula en la lluita per disputar la fase pel títol.

El jugador argentí ha explicat que "la millora es deu al canvi mental que he fet. Em vaig lesionar al desembre i vaig deixar d'obsessionar-me, intentant gaudir només del moment. Sense pressió ni pels resultats ni pel rendiment. En els darrers dos anys he entrenat més cops sol que amb els meus equips, per les lesions, i ara sento que puc tornar a oferir la meva millor versió, i en això estic. Sobre el partit de Bilbao ha dit que "és una gran oportunitat, en el duel de la primera volta a Fontajau vam oferir una gran imatge, va ser dels primers cops que l'equip entenia quina filosofia havíem de tenir per guanyar". A Fontajau també ha parlat el tècnic, Aíto García Reneses. S'ha limitat a dir que aquesta setmana "les sensacions han sigut una mica irregulars, i el que haurem de fer a Bilbao és intentar jugar tants minuts com sigui possible amb bona intensitat". Preguntat per si encara es pot arribar al play-off ha assegurat que "si guanyem tots els partits segur que sí", i tot seguit, ja sense ironia, ha assenyalat que "m'estimo més no pensar en això ni en el contrari, que estem en descens, simplement vull anar millorant partit a partit". 👋 @Eric4Vila i @patitogarino visiten l'escola Carme Auguet de Girona @esccarmeauguet en el marc del #BGMindsetProgram 🇬🇧⛹️♀️



