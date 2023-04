La jugadora del Barça Alexia Putellas ha rebut l'alta mèdica aquest dimecres 26 d'abril després de gairebé 10 mesos de baixa per una lesió als lligaments creuats del genoll esquerre que es va produir el 5 de juliol de 2022.

"Alexia Putellas ha rebut l'alta mèdica". Aquest és el breu comunicat amb el qual el Barça ha confirmat el retorn de la seva capitana, una Alexia que des de l'estiu passat fins ara s'ha centrat en la llarga recuperació del seu genoll.

El passat mes de març la catalana, dues vegades guanyadora del 'The Best' de la FIFA com a millor jugadora del món, va començar a treballar amb el grup de forma parcial, cremant així la penúltima etapa de la seva recuperació,

La capitana va començar una nova fase que va donar peu, en els darrers dies, a una última etapa en la qual ja entrenava amb normalitat amb les seves companyes.

Alexia es va trencar els lligaments creuats del genoll esquerre el 5 de juliol del 2022, en una concentració amb la selecció espanyola. El dia 12 del mateix mes va ser operada satisfactòriament.

Ara la de Mollet podria tornar amb l'equip aquest mateix dijous contra el Chelsea, en la tornada de les semifinals de la Champions, malgrat que el seu entrenador, Jonatan Giráldez, va assegurar en la prèvia que no arriscaria el més mínim amb ella.

El cert és que, amb l'alta mèdica, Alexia torna a l'equip en el tram final de la temporada, amb aquesta Champions en joc i amb la Lliga F a punt per a l'equip Blaugrana, que recupera a la seva capitana i la considerada com a millor jugadora del moment.

A 90 minuts de la final de la Champions

L'equip de Jonatan Giráldez afronta demà dijous a les 18.45 h la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions contra el Chelsea a l'Spotify Camp Nou. Les blaugrana surten amb l'avantatge aconseguit el passat dissabte a Stanford Bridge, quan van guanyar gràcies a un gol de Caroline Hansen.

A part de la novetat de Putellas, a la convocatòria també hi ha les novetats de Vicky López i María Pérez del filial, però l'equip no podrà comptar amb Lucy Bronze. L'anglesa va haver de ser substituïda a Londres per una lesió al genoll i ha estat sotmesa a una artroscòpia al genoll dret, segons ha informat el club aquest matí, sense especificar temps de baixa.

El club espera una gran afluència de gent al camp, que ja compta amb més de 65.000 entrades venudes.