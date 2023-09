L'Ajuntament de Barcelona ha tramitat dues multes per incompliment dels horaris de les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou. Dijous de la setmana passada, entre la mitjanit i la una de la matinada, es va fer una inspecció a les obres i es va detectar activitat que no estava autoritzada, i a l'agost també es van detectar treballs fora de l'horari.

Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha tramitat dues sancions que poden arribar als 300 euros cadascuna, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. Alhora, l’Ajuntament està treballant amb el FC Barcelona per resoldre aquests incompliments, i en els propers dies es convocarà els veïns a una reunió per fer tots els aclariments i donar totes les explicacions que calgui.