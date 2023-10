L'Ajuntament de Getafe (Madrid) i el Getafe Club de Futbol han acordat aquest dimecres reanomenar l'estadi de la ciutat, que passa d'anomenar-se 'Coliseum Alfonso Pérez' a només 'Coliseum'.

"El consistori ha traslladat al club que aquesta instal·lació municipal, cedida al Getafe FC, ha de ser un exemple per a transmetre valors positius de l'esport com la igualtat, la solidaritat i el respecte", assenyala el consistori al seu compte de Twitter.

Sara Hernández, alcaldessa de Getafe, va comunicar el dimarts que s'havia "posat en contacte" amb el club que presideix Ángel Torres per proposar el canvi de nom del Coliseum Alfonso Pérez, ja que les idees mostrades per l'exfutbolista "no hi tenen lloc" al municipi.

Ayuntamiento y Getafe C.F. acuerdan renombrar el estadio de la ciudad como 'Coliseum'

El consistorio trasladó al club que esta instalación municipal, cedida al Getafe C.F., sea un ejemplo para trasmitir valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto pic.twitter.com/xnJxLCjtbr — Ayuntamiento Getafe (@aytogetafe) 4 de octubre de 2023

Alfonso Pérez, jugador nascut a Getafe i que va vestir les samarretes del Reial Madrid, Betis i Barça, va concedir una entrevista a El Mundo en la qual parlava de les reivindicacions de les futbolistes campiones del món.

El Govern municipal, format per PSOE i Podemos, ja havia advertit que sospesava canviar el nom de l'estadi després de les declaracions de l'exjugador, que va assegurar que "no pot ser equiparable per res el futbol femení i el masculí, perquè tot va en funció dels ingressos que generis i de la repercussió mediàtica"

"A mi m'agradaria cobrar el que cobra Cristiano Ronaldo, però no soc tan bo. És el que hi ha. Cada un ha de saber on està. No es poden queixar. El futbol femení ha evolucionat però han de tocar de peus a terra i saber que no es poden equiparar en cap sentit amb un futbolista home" va assenyalar Pérez en una entrevista a El Mundo.

La mateixa alcaldessa de la localitat, Sara Hernández (PSOE), havia declarat sentir-se molt "decebuda i trista" per aquestes declaracions i havia avançat que ja s'havien posat en contacte amb el Getafe i la Federació de Penyes de l'equip per "prendre les mesures que fossin necessàries en favor de la igualtat a la nostra ciutat".

"M'entristeix que digui que les seves companyes de la selecció espanyola tenen del que queixar-se del món del futbol. Home, hi ha hagut agressions sexuals, les jugadores han denunciat actituds absolutament masclistes i han hagut de reivindicar unes mínimes condicions laborals, on he trobat a faltar que futbolistes tan llorejats com Alfonso Pérez haguessin sortit a donar suport a a les seves companyes" ha afegit la regidora socialista.

"Les opinions masclistes reflectides per Alfonso Pérez en una entrevista recent sobre les seves companyes de la selecció espanyola no tenen lloc a la nostra societat. La igualtat no és 'tenir el nostre espai'", van assenyalar a EFE fonts del Consistori, en les quals van reiterar que "no entenem que l'esport només pugui entendre's com un negoci".