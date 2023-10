L'art de presumir del circuit Girosona de natació

La XIII edició del circuit Girosona de natació ja és aquí. Jordi Masquef, el diputat d'Esports de la Diputació de Girona; Ramon Bosch, el president de la Federació Catalana de Natació; i Joan Parra, el director tècnic de Girosona, han presentat la prestigiosa prova 2023-24 a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona. Els cinc trofeus dels quals consta són: el Raül Ramos, que es disputa l'11 de novembre; el Josep Tresserras, el 3 de febrer del 2024; el Mercat del Ram, el 6 d'abril; el Lloret, l'11 de maig; i conclourà amb el Ciutat de Girona, el 25 de maig. Un calendari brillant que per aspirar a guanyar, s’ha de participar en un mínim de quatre de les cinc proves. En cas de competir en totes, només es comptabilitzen les quatre millors puntuacions. Quant a la classificació per clubs, se sumen els punts de totes les proves disputades, individuals i de relleus masculines i femenines, en els cinc trofeus.

La filosofia del circuit sempre ha tingut un punt romàntic. En un principi, va ser creat perquè nedadors i nedadores de Girona i d'Osona no haguessin de competir a escala individual, sinó que ho podien fer entre ells, amb tot el que això comporta: més competitivitat, més creixement, més atractiu. Com a exemple, el rècord en 200 metres braça el té Jessica Vall. Que esportistes amateurs puguin coincidir amb esportistes professionals, també és un al·licient i tot un luxe. «Ja com a nedadors, la motivació està implícita. Individualment, un sempre vol fer-ho millor i superar-se. Si li sumem l'afegit de tenir un exponent com aquest, tot creix; per descomptat», descriu Parra.

Cinc clubs destacats

Els cinc principals clubs involucrats són el Club Natació Olot, el Club Natació Banyoles, el Vic ETB, el Club Natació Lloret de Mar i el GEiEG. Però n'hi ha vuit més que col·laboren i no n'hi ha cap que no pugui participar. L'únic requisit que s'exigeix és tenir llicència. «És un esdeveniment plenament consolidat, no tan sols en les terres que el van veure créixer, les gironines i osonenques, sinó que s'ha anat expandint, com una taca d'oli», explica Masquef. Els vuit clubs col·laboradors són: CN Castellfollit, CN Farners, CN Figueres, GEN de Roses, CN Palafrugell-Empordà, CN Palamós, CN Centelles i Torelló CAN.

La implicació de la Federació

Per a Bosch, gironí, la prova té un significat molt especial. «És un plaer estar aquí. El circuit és referent. Neix com a iniciativa dels clubs, que li donen importància als seus trofeus i als seus nedadors i nedadores. Sabem que en aquest esport, necessites mesurar-te amb altres rivals. Aquest any, a més, tindrem un crono electrònic per primera vegada. Tot el que fem és pel creixement de la prova».

El circuit, tretze anys després, està més viu que mai. «La del Vic, el Mercat del Ram, té 46 edicions. La del Tresserras serà la 36a. Ho vinculem a figures emblemàtiques, que ens lliguin al territori. Gent que ho ha sigut tot, pels seus clubs. Raül Ramos és la 29 edició. El Trofeu Lloret és el quinzè i el del GEiEG també s'apropa. Tot això permet que el teixit local arreli. I a més, li afegim talent extern, amb currículum. I d'aquesta manera els nedadors locals tenen un repte. Ja hem superat la pandèmia i ara tenim l'oportunitat de fer un pas endavant. Des de la Federació, donarem tot el suport possible», argumenta.

I esclar, la veu de Parra, una persona important. «La imatge és d'unitat i ens sentim orgullosos de l'evolució que està tenint aquest circuit. Venim de la temporada passada, la millor, on es van batre rècords absoluts. I va haver-hi un augment de participació en tots els circuits», detalla, i afegeix: «Volem fer créixer el nivell i estar a l'altura d'un circuit rellevant a escala catalana. Ens agrada comptar amb els millors nedadors i nedadores, de Catalunya i de l'Estat». Per aquest curs, hi ha molts medallistes, com Júlia Coll, de l'Olot; Paula Planas, del Banyoles; i l'Aina Fernández, el nom propi principal de la competició. «Hem engegat un pla de tecnificació amb els millors nedadors, precisament per la fam que té tothom. Fa quatre dies que el Vic va pujar a la màxima categoria, per segon cop en la seva història; l'Olot organitza el campionat de Catalunya... Tot això li dona un sentit i ganes de continuar lluitant i apostant per millorar la natació al Girosona», raona el director tècnic.

«Per ser just, no em voldria deixar a ningú», diu Masquef, que ha tingut paraules per a tots els presents a la sala, esportistes inclosos. «Si la prova està consolidada, és pel que ha dit Parra, i podem fer-ne bandera: és per la imatge d'unitat. El refranyer català diu que junts arribarem molt més lluny que no pas sols. Els nostres esportistes competeixen i comparteixen piscina amb gent d'alt nivell. Tot plegat, genera una motivació addicional. I si torno al refranyer, la unió fa la força. Aquí hem agrupat cinc clubs de primer nivell més els vuit col·laboradors. Tots sumem esforços per donar visibilitat cap a un esport que s'ha de potenciar. Nosaltres fomentem la pràctica de l'activitat física i esportiva. I tant de bo, l'any que ve presentem la pròxima edició», finalitza.