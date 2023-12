El Bàsquet Girona presentarà demà a Fontajau la seva proposta d’esmena, després del desastrós partit contra el Barça (115-78), a l‘afició. Tot i que avui el tècnic Salva Camps ha assegurat que aquell partit ja està «oblidat», la realitat és que la pobra posada en escena del Palau Blaugrana necessita corregir-se. Ja no tant per mantenir viva la il·lusió de la Copa, que vistes les prestacions del darrer partit és un somni impossible, si no per, com ha dit avui Camps, aprofitar els sis partits que resten de la primera volta (Andorra, Manresa, Joventut, Bilbao, Baskonia i Saragossa) «per sumar tantes victòries com sigui possible que ens acostin aviat a l’objectiu». I d’objectiu, en el segon any a l’ACB, només n’hi ha un, de principal: salvar-se

Una jornada més sense Juani Marcos, i amb el dubte de Susinskas, que no s'ha entrenat, el Bàsquet Girona rep un Andorra que arriba a Fontajau necessitat, després de quatre derrotes seguides. Els de Natxo Lezkano, sense Chris Czerapowicz, Tyson Pérez i Stan Okoye, venen de perdre contra el Lenovo Tenerife, el Coviran Granada i el Reial Madrid com a visitant, i a casa contra el Manresa. A més Nacho Llovet, Tobias Borg i Juan Rubio són dubte, tot i que el tècnic confia que podran jugar. Poc en va voler parlar, Salva Camps, del partit de Barcelona, ni de la derrota, ni tampoc dels motius que la van provocar un cop analitzats els 40 minuts de joc. Es va limitar a admetre que «els primers que estaven dolguts pel que va passar eren els jugadors i els tècnics», però va recordar que «l'altre equip també juga» i que el Barça «aquell dia va tenir molt d'encert». «Dilluns es va parlar del que s'havia de parlar i es va analitzar i es va corregir com es fa sempre, quan es guanya i quan es perd, de molt o de poc», va indicar, donant el tema per tancat. «Aquesta setmana hem entrenat prou bé», va afegir, a l'espera que això es pugui aplicar aquest vespre a la pista i acabi donant un rèdit positiu. Parlant del rival de demà, l'enrenador del Bàsquet Girona ha explicat que la victòria passa per «intentar ser un equip competitiu sense pensar gaire més enllà». De l'Andorra ha dit que és un adversari «molt complicat, amb molt bons jugadors i amb les idees molt clares del que vol fer», i ha recordat que «manté el bloc que l'any passat va pujar sobradament de la lliga LEB. Ha mantingut set jugadors, crec, jugadors amb experiència a l'ACB que van continuar després del descens i que continuen després de l'ascens, i ha incorporat grandíssims jugadors que ja coneixen la lliga ACB i que tothom sap que tenen punts: Montero, Starks, Okoye, Harding», ha enumerat. Alerta amb Montero, que ja va fer un estrip al Girona la temporada passada quan jugava al Betis. Els seus 25 punts van permetre als andalusos capgirar una diferència de 19 per acabar guanyant i posant els locals amb la obligació de vèncer a Saragossa una setmana més tard per garantir la permanència. El Girona ho va fer, però qui va fallar va ser, tot seguit el Betis, que perdent els últims dos partits va acabar baixant. Per la seva banda l'entrenador del Morabanc Andorra, Natxo Lezkano, ha dit que «tots els partits en aquesta lliga són importants. El Girona està en la lluita pel play-off i és un equip que ha començat molt bé i que juga amb les idees molt clares. Amb una intensitat i un ritme Top». Els dos equips ja es van enfrontar en pretemporada en la prèvia de la Lliga Catalana ACB. Els de Salva Camps es van imposar per 84 a 89 després d'una pròrroga amb 17 punts de Golomán i 14 de Ike Iroegbu. Per part andorrana va destacar Juan Rubio amb 17. La ratxa negativa no preocupa a Natxo Lezkano. «Quan hi ha una ratxa negativa influeix en el joc i en els jugadors. Les dinàmiques són les dinàmiques. El calendari marca molt. Això sí, ens agradaria trencar està dinàmica com més aviat millor perquè no s'enquisti». Sense Tyson Pérez i Stan Okoye l'Andorra veu afeblit el seu joc. «Perdem dos jugadors grans i que reboten bé. Juguem contra un dels Top de la lliga en el rebot ofensiu. Hem de compensar les baixes amb la resta de jugadors i que estiguin més actius els sans». El desenllaç de tot plegat, demà a partir de 3/4 de 9.