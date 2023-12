En un partit que al primer quart s'havia complicat molt, el Bàsquet Girona va fer el més difícil, remuntar i posar-se per davant, però quan estava en el millor moment del partit i tenia opcions reals de lluitar per la victòria, es va descompondre. L'encert exterior del tercer quart permetia somiar, però no va ser suficient quan – com era lògic- els percentatges van baixar, i el Manresa va imprimir una marxa més. La derrota complica les opcions de Copa del Rei, ja no només pel fet de perdre, sinó també per la forma, amb una diferència força àmplia que se suma a la de la derrota del Palau Blaugrana.

En directe 09·12·2023 22:26 El BAXI Manresa ha posat pràcticament la sentència amb un triple de García, i el Bàsquet Girona sembla que ja comença a tirar la tovallola (87-78, m.38). 09·12·2023 22:21 Retalla diferències el Bàsquet Girona aprofitant que ara els manresans estan errant en atac, però la diferència es manté per sobre de la barrera psicològica dels 10 punts i, a més, els manresans aniran a la línia de tirs lliures en cada falta que rebin (92-78, m.36). 09·12·2023 22:14 Se li complica molt el partit al Bàsquet Girona, que veu com el Manresa aconsegueix la màxima diferència en tot el partit (86-71, m.33). 09·12·2023 22:10 Ha demanat temps mort Salva Camps perquè el Manresa s'escapa i els gironins estan ara mateix molt tocats (83-69, m.32). 09·12·2023 22:06 Acaba el tercer quartal Nou Congosti el Manresa s'ah tornat a escapar, trobant cistelles fàcils a sota cistella i travant l'atac gironí. Però són només 10 punts i queda tot l'últim quart per endavant (79-69, m.30). 09·12·2023 21:58 Ha reaccionat el BAXI Manresa, que ara ha assecat l'atac gironí i torna a agafar el lideratge en el marcador amb un parcial de 7 a 0 (70-64, m.28). 09·12·2023 21:53 Ha culminat la remuntada el Bàsquet Girona amb un triple de Brown, però el Manresa ha respòs ràpidament amb la mateixa medicina (66-64, m.27). 09·12·2023 21:48 La segona part ha començat amb un ritme encara més trepidant i molt encert exterior dels dos equips. Ara, però, els gironins han encadenat diverses accions positives en atac i en defensa i es posen a només dos punts (63-61, m.25). 09·12·2023 21:27 Acaba la primera part amb una avantatge de 10 punts pel BAXI Manresa (49-39). Els gironins han millorat respecte al primer quart i, de fet, han guanyat el parcial, però encara els falta consistència per poder lluitar pel partit. 09·12·2023 21:24 Instants desconcertants ara al Nou Congost, amb moltes pèrdues dels fos equips, però el Girona ho ha sabut aprofitar millor per reduir la diferència per sota dels 10 punts amb un nou triple de Pons (49-42, m.19). 09·12·2023 21:21 Bons minuts ara de Pons, que amb un 2+1 i un triple permeten als gironins continuar en el partit (49-39, m.18). 09·12·2023 21:14 Ara l'encert exterior està mantenint el Bàsquet Girona en el partit, i Pons també suma a sota cistella per reduir la diferència fins als set punts (39-32, m.15). 09·12·2023 21:10 Ha durat poc el bon moment, perquè els manresans han tornat a trobar l'encert des de la línia exterior amb triples d'Steinbergs i Badio, ambdós completament lliurats (37-24, m.13). 09·12·2023 21:08 Inici de segon quart positiu dels gironins, que han pujat el llistó defensiu i sumen un parcial de 0 a 5 (29-22, m.12). 09·12·2023 21:04 Acaba el primer quart amb una clara avantatge del BAXI Manresa, que està superant els gironins en intensitat i també amb precisió a cistella. Els de Salva Camps, tot i millorar en els últims minuts, han abusat del llançament exterior i en defensa estans ent molt tous (29-17, m.10). 09·12·2023 21:00 S'ha recuperat el Bàsquet Girona amb un parcial de 5 a 0, però els bagencs tornen a escapar-se per sobre dels 10 punts amb cistelles massa fàcils (27-14, m.10). 09·12·2023 20:55 Ho para el tècnic gironí perquè la diferència no deixa de créixer i le sensacions no són gens positives, especialment amb una defensa molt tova (18-7, m.6).