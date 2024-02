El Peralada farà tot el possible per arribar al final de temporada amb opcions per disputar el play-off d’ascens. Avui, els d’Àlex Marsal han tornat a demostrar que al Municipal de Peralada són ells qui manen i han sumat un nou triomf contra el Tona (2-0). Els xampanyers han aconseguit tres punts fonamentals per mantenir-se en la lluita per entrar a la zona de promoció contra un rival directe, el Tona, que ara mateix marca el límit a la classificació des del cinquè lloc amb un punt més (33) que els verd-i-blancs (32).

El Peralada és fort a casa seva, però no és gens fàcil ser-ho per les males condicions en què es troba la gespa per culpa de la situació extrema de sequera que pateix Catalunya. No queda cap més remei que fer-hi front, així que els d’Àlex Marsal van intentar generar perill a la porteria rival fins que van aconseguir perforar-la. Carles Gallardo va superar Aroca, que tornava a Peralada com a rival, traient profit a l’estratègia. Amb l’1-0 al marcador, els altempordanesos ja tenien el primer pas per endur-se la victòria i s’havia de rematar la feina a la segona part. El segon gol no va trigar gaire en arribar. En una nova acció apresa a la pissarra del cos tècnic, Jandro va marcar amb una rematada de cap arran d’una jugada a pilota aturada procedent de córner. A partir d’aquí, els locals es van animar. Pol Marin va posar a prova Aroca amb un xut creuat, però el porter no es va deixar sorpendre i la va treure amb el peu. El Peralada va finalitzar el partit amb un jugador menys per la lesió de Pol Cuatrecases amb totes les finestres de canvis esgotades. L’equip va resistir fins al xiulet final.