Ho ha tornat a intentar a l'heroica el Bàsquet Girona, però no sempre pot sortir cara i menys davant un equip de la talla del Múrcia (81-73). Després d'una primera part molt dolenta (48-32), els de Katsikaris s'han arribat a posar a cinc punts a l'últim quart (66-61), però els locals han reaccionat a temps i han impedit que els gironins culminessin la remuntada.

L’inici del Bàsquet Girona era esperançador, amb intensitat en defensa i una bona circulació en atac que permetia anotar cistelles fàcils de Sergi Martínez i Djordjevic (2-6). Iroegbu, malgrat errar dos tirs lliures, també hi posava el talent individual, però el Múrcia despertava amb els punts de Todorovic (9-8). Djordjevic patia i Katsikaris donava entrada a un Birch que defensava millor la zona, però llavors els locals trobaven l’encert exterior amb triples de Todorovic i Ennis i la diferència anava creixent (17-10). En noments de dificultats, apareixia un Keny Chery que tornava a estar tocat per una vareta, i amb un triple a tauler sobre la botzina del quart deixava el desavantatge en només dos punts (21-19).

Calia que altres jugadors fessin un pas endavant, però just passaria el contrari en l’inici de segon quart. Katsikaris sonava descans a Chery i i l’equip ho notava, amb manca d’idees. Ho intentava Fjellerup amb el seu habitual atreviment, però era intimidat i el Múrcia s’escapava amb tirs lliures de Diagné i l’eficàcia en el llançament de Radebaugh (30-19). Un triple de Susinskas i l’aportació de Goloman donaven una mica d’aire (38-29), però les sensacions no eren gens bones perquè els de Sito Alonso trobaven fàcilment situacions pels seus interiors, que sumaven molts punts gratuïts des de la línia de tirs lliures (11/15 en el segon quart). Al descans, el partit es posava molt costa amunt i Katsikaris havia de tocar moltes tecles per buscar una reacció (48-32).

A la represa, la sortida del Bàsquet Girona no feia presagiar res de bo. Sense intensitat, energia, fins i tot renunciant a puntejar tirs, tot feia pensar en un passeig triomfal dels murcians (56-36). Però el conjunt de Sito Alonso es contagiava de la passivitat del seu rival i sense fer res de l’altre món els gironins es posaven a 13 amb un triple de Juani Marcos (56-43). Amb tirs lliures de Saint-Ross, els locals estiraven novament la diferència (63-46), però amb un bon esprint final liderat per la solvència de Goloman a sota cistella i gràcies a una major agressivitat defensiva, els gironins es posaven a només vuit punts, que acabaven sent onze al final del quart amb un triple de Caupain (71-61).

El Bàsquet Girona mantenia la bona línia en l’inici de l’últim quart i es guanyava el dret a somiar amb la remuntada amb triples de Chery i Sergi Martñinez que deixaven la diferència en escassos cinc punts (66-61), però un altre cop Caupain refredava les esperances amb un triple (71-61). Amb vuit punts a sota, arribaria la jugada clau queacabaria definitivament amb les opcions gironines. Els àrbitres rebaixaven a categoria normal una falta inicialment antiesportiva de Kurucs, i tot seguit el letó robava una pilota per anotar fàcil al contraatac (73-63). Els locals acabarien de sentenciar amb cistelles de Radebaugh i Caupain i ja no hi hauria res a fer malgrat la bona actitud dels de Katsikaris lluitant fins al final.