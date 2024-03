El Bàsquet Girona rescindeix el contracte a Corey Davis

El Bàsquet Girona ha rescindit unilateralment el contracte a Corey Davis. El base estatunidenc s'entrenava individualment des de feia setmanes. Davis va arribar a Girona a l'octubre, procedent del Trieste italià, com a solució d'urgència per suplir les baixes de Juani Marcos i Quino Colom.

Davis mai ha satisfet les expectatives per les quals se suposa que va fitxar pel club gironí. El febrer, el club va comunicar que obrien un expedient disciplinari a Davis per "per haver incomplert el règim de codi intern del club".