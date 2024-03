Horari i on veure l'Spar Girona - Movistar Estudiantes de la Copa de la Reina

Aquest dijous és el tret de sortida de la Copa de la Reina de bàsquet, i l'Spar Girona debuta el mateix dijous contra el Movistar Estudiantes. Les de Roberto Íñiguez arriben al partit després de vèncer, el passat dissabte, a l'IDK Euskotren i treure's de sobre els fantasmes de l'eliminació a l'Eurocup.

La Copa de la Reina s'inicia aquest dijous al pavelló Carolina Marín de Huelva, i serà el mateix dia que les gironines iniciaran el camí cap al títol que van aconseguir el 2021 a la Fonteta. Un dels reptes serà millorar el paper de l'any passat a la competició, on l'Uni, molt castigat per les baixes, va perdre a quarts contra el Gernika.

Per aconseguir-ho, primer hauran de vèncer el Movistar Estudiantes, quart a la Lliga i amb un balanç de 15 victòries i 11 derrotes. Per la seva banda, les gironines arriben a la Copa cinquenes (amb un partit menys que l'Estudiantes), amb 15 victòries i 10 derrotes. A la Lliga, el Movistar es va emportar el duel a Fontajau per un clar 60-78, en un partit que va significar la destitució de Laura Antoja a la banqueta. El partit a la pista de l'Estudiantes, en canvi, va ser per a les gironines per 56-65.

El partit tindrà lloc dijous 21 de març a les 20.30 h i es podrà veure per Esport3 i Teledeporte. En cas de superar aquest duel, la semifinal es disputaria contra el guanyador del duel entre el València Bàsket i l'IDK Euskotren, dissabte 23 a les 12.00 h, també per Teledeporte. La gran final tindrà lloc diumenge 24 a les 12.30 h (Teledeporte).

Per l'altre costat del quadre hi haurà els duels de les vigents campiones, el Casademont Zaragoza-Baxi Ferrol i el Perfumerías Avenida-Gernika, que es jugaran divendres 22 de març.