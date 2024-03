El Girona B demostra ofici per guanyar (1-2)

El Girona B ha remuntat un partit clau a Ca n'Anglada contra el San Cristóbal (1-2) per sumar tres punts vitals en la lluita per fugir de la zona de descens. L'equip de Sergi Mora ha mostrat una versió competitiva per refer-se de la diana local al límit del descans. Les dianes de Selvi i Carles Garrido han capgirat el matx a la segona part. És el segon triomf consecutiu dels blanc-i-vermells, que encadenen sis jornades sense perdre.

El filial necessitava treure un resultat positiu contra un rival directe. I en un camp complicat i amb moltes baixes de pes, el Girona B ha mostrat una versió competitiva: igualant la intensitat, guanyant duels i sense defallir quan s'ha complicat el resultat. Els gironins s'haurien pogut avançar en una rematada a boca de gol de Dame Ba, però el senegalès ha rematat alt amb l'exterior de la bota quan ja es cantava el gol. El matx s'ha torçat al límit del descans en una acció d'infortuni. Després d'haver-se mostrat bastant segur en les jugades d'estratègia, una mala passada ha sigut suficent perquè els de Sergi Mora anessin perdent a la mitja part. Selvi ha ensopegat amb un company, ha tocat amb el cap la pilota cap a dins l'àrea i Otero ha aprofitat la pilota botant per superar Lucas.

La diana ha estat un contratemps important, però el conjunt visitant ha demostrat prou solidesa i maduresa per refer-se. A la sortida d'un córner, Selvi ha saltat més que ningú al segon pal per empatar. La intensitat ha servit al Girona B per fer el segon. Recuperació a camp propi, ràpid contraatac i gol de Carles Garrido a porteria buida a passada de Dame Ba. L'equip estava embravit i ha pogut tancar el partit en dues ocasions molt clares de Dawda i una altra de Minsu. La falta de punteria ha provocat que els parroquials intentessin rascar un empat. El patiment final ha pagat la pena i el Girona B ha pogut celebrar una victòria molt necessària.