El Girona s’aferra a Montilivi per alimentar el somni

Encara amb el regust amarg que va deixar l’empat a minut 99 de Guridi divendres passat a Vitòria (2-2), els de Míchel reben aquest vespre (22:00) el Vila-real a l’estadi amb la necessitat de sumar els tres punts per continuar alimentant el somni de la segona posició. Això no s’atura i qui tingui ganes de tornar a veure el millor Girona de la història i l’equip que ha meravellat no només la seva afició sinó el panorama futbolístic mundial amb el seu estil, té avui la penúltima oportunitat de fer-ho a Montilivi. D’aquí a menys de quinze dies, la temporada abaixarà el teló i serà moment de valorar-la i recordar-la com es mereix. Abans però, toca gaudir-la al màxim i aprofitar cada partit que juga aquest Girona que enamora i que vol que l’empremta que deixi aquest curs sigui encara més fonda i eixamplar el famós llegat de què parla Míchel darrerament.

Sens cap mena de dubte, la segona posició elevaria encara més el grau d’excel·lència d’un equip que fa mesos que ha fet història. El primer dels últims tres passos per mantenir el frec a frec amb el Barça, somiar amb el segon lloc i la Supercopa és contra un Vila-real a l’alça que manté opcions encara d’entrar a la Conference League i que arriba amb jugadors estimats a Montilivi com Terrats i Baena, protagonistes de l’ascens del 2022 a Tenerife. També hi serà Sorloth, el gran rival d’Artem Dovbyk en la lluita pel pitxitxi i que amb els dos gols que va fer al Sevilla dissabte passat, s’ha situat a només un (19) de l’ucraïnès (20).

Míchel ha tingut ben poc temps per preparar el partit. A Vitòria va dosificar homes importants com David López i Aleix Garcia, que avui seran titulars. Pendents -no hi ha gaires esperances- de si el Comitè de Competició accepta aquesta tarda les al·legacions presentades pel club per retirar la targeta groga a Arnau Martínez, en principi, el maresmenc, que va rendir a un bon nivell a Vitòria, serà baixa per sanció. Tampoc hi seran Borja García i Solís, lesionats, ni Stuani, que no s’ha recuperat a temps dels problemes musculars que arrossega des del partit al camp de l’Atlètic de Madrid. A més a més, Couto, malalt, no es va entrenar ahir tot i que s’espera que estigui en condicions de jugar. Miguel Gutiérrez ha entrenat amb normalitat. El retorn de David López i Aleix Garcia es perfilen com les novetats més destacades a l’onze de Míchel. Caldrà veure també si Couto hi entra i si el sacrificat pel retorn d’Aleix Garcia és Portu o bé dóna descans a Herrera, que va jugar noranta minuts a Vitòria.

Per la seva banda, el Vila-real arriba en un gran estat de forma i amb l’exgironí, Álex Baena, i Sorloth, com a homes més perillosos. Baena ha repartit tretze assistències amb els de la Plana. També tornarà a Montilivi, Ramon Terrats, que va reaparèixer contra el Sevilla. Són baixa Coquelin a més a més de Foyth, Yeremy Pino i Denis Suárez, lesionats.