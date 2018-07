El Monestir de Ripoll estrena una nova visita per als capvespres d'estiu

«Cel, inferns i diables. Foc i fosca al monestir de Ripoll» és una nova proposta per gaudir d'aquest monument durant els capvespres d'estiu, una proposta que comptarà amb la col·laboració dels Diables de Ripoll. Es tracta d'una visita guiada que es farà els dies 20 i 27 de juliol i 3 i 4 d'agost, i que permetrà descobrir les escenes que parlen del bé i del mal que hi ha a la portalada del monestir, amb un espectacle creat per l'ocasió protagonitzat pels Diables de Ripoll, que oferiran una dansa de foc al claustre del monestir. L'objectiu és que els visitants puguin submergir-se en el món del cel, els inferns i els diables, que, segons els organitzadors, protagonitzaran un espectacle mai «vist dins un claustre romànic».