Uns 250 efectius controlaran la seguretat dels Focs de Blanes

Més de 250 efectius de diferents cossos de seguretat integraran el dispositiu organitzat durant el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que arrenca aquest dissabte a Blanes. En total hi col·laboraran patrulles de la Policia Local, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. També hi haurà catorze ambulàncies. El dispositiu preveu repetir el desplegament de Mossos de l'any passat perquè el nivell d'alerta per atemptat terrorista es manté igual. El cap de l'ABP dels Mossos a Blanes, David Castro, assegura que no hi ha «cap amenaça concreta» per a un nou atemptat i que per això no han hagut de modificar el desplegament policial després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

De cara als sis dies del concurs, es fixaran tres perímetres diferents: el primer es limitarà a la zona de llançament i estarà tancat exclusivament a la companyia que realitza els espectacles, al responsable de Protecció Civil i a la patrulla de la Guàrdia Civil que s'ocupa de revisar que els llançaments pirotècnics compleixin amb la normativa. En segon lloc hi haurà un perímetre en què es restringirà el trànsit rodat unes hores abans i després de l'inici de l'espectacle pirotècnic i servirà per situar-hi les ambulàncies. Finalment, hi haurà un tercer perímetre on se situaran patrulles per garantir la seguretat i s'instal·laran els controls antiterroristes.

El cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, garanteix que tot el desplegament de seguretat i sanitari suposarà un «reforç» dels efectius que habitualment ja hi ha de servei. Un dels aspectes que també tindran en compte és la seguretat marítima i aèria, ja que la pirotècnia podria afectar embarcacions properes o dispositius aeris. De fet, Pouy recorda que en edicions anteriors es van haver de sancionar persones que s'havien acostat massa a la zona marítima reservada.

Sobre el dispositiu antiterrorista, hi haurà agents dels Mossos patrullant amb arma llarga. A més, hi haurà agents de paisà en coordinació amb el servei d'informació dels Mossos i es realitzaran control físics per evitar que els vehicles accedeixin a la zona d'espectadors del concurs de focs artificials.

El cap de l'ABP de Blanes, David Castro, destaca que aquest dispositiu que s'aplicarà durant els sis dies del concurs és el mateix que es va dissenyar al 2016 «després de l'atemptat de Niça». En aquest sentit, van parar especial atenció en l'atac a aquesta població per les similituds que hi ha, ja que es tracta d'un municipi costaner amb una multitud de persones que esperaven l'inici d'un castell de focs artificials a vora de la platja.

D'altra banda, els cossos de seguretat demanen al públic que arribi a Blanes «amb antelació» per evitar problemes de mobilitat. També plantegen a la gent que una vegada s'acabin els focs, aprofiti per «gaudir de la festa major» que celebra Blanes i que d'aquesta manera s'evitaran aglomeracions a la sortida, també. Pel que fa a l'aparcament, les recomanacions són d'estacionar els vehicles com més lluny de la zona de platja, millor.