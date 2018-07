Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, units a Peralada

La palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, dos talents d'una mateixa generació, uniran el seu art per primera vegada en públic el proper 9 d'agost al Festival Castell de Peralada, en un concert que serà una «conversa musical amb moltes portes obertes i molta llibertat», segons va explicar ahir la cantant en la presentació de l'espectacle.

«El duo és un tipus de formació humil però amb molt potencial», va afegir el pianista Marco Mezquida, que creu que en aquest concert «no és tan important el repertori com la llibertat amb la qual l'abordem».

El recital a l'auditori del Parc del Castell serà el primer d'una gira que els portarà a Sevilla, Gijón, la Corunya, Bilbao i Noruega. Tot i això, després de Peralada caldrà esperar per tornar a veure l'espectacle, ja que la resta de recitals no comencen fins al novembre, perquè Pérez Cruz està de gira amb un altre projecte recentment estrenat: Grito Pelao, amb Rocío Molina.

La trobada amb Mezquida remet Pérez Cruz a «les antigues jam» i ho defineix com «un primer ball», amb «l'essència i l'autenticitat de les trobades entre dos amics que tenen coses a dir-se i coses a explicar». «Frescor i vibració» és el que trobarà el públic del Festival Castell Peralada, en un concert en el qual, segons Mezquida, «la improvisació serà un factor predominant».

Tots dos van evitar ahir detallar el repertori perquè, segons Pérez Cruz, «hem parlat d'això, però pot canviar», especialment ara que, després de l'estrena de Grito Pelao al festival Grec, està «més calmada» i li poden venir «noves idees». De tota manera, sí que van avançar que hi haurà versions, temes de Pérez Cruz i, potser, algun tema de Mezquida.



Admiració mútua

El pianista va veure per primera vegada la seva actual companya d'aventura musical en el concert de graduació que ella va oferir a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) el 2009 i des d'aleshores sempre l'ha admirat. L'admiració és mútua, va explicar la cantant, que va sentir parlar d'ell quan estudiava i el va escoltar tocar per primera vegada en una reunió d'amics músics comuns i va sentir «la connexió amb el músic i amb la persona».

Des d'aleshores han passat molts anys i cadascun ha tingut la seva pròpia trajectòria: Marco s'ha convertit en un dels músics més valorats i sol·licitats del moment i Sílvia en una de les veus més emotives de l'escena nacional. La seva unió desperta moltes expectatives, però ells insisteixen que la seva única aspiració és «buscar la profunditat sense perdre la força de la simplicitat».

Els concerts que els dos artistes oferiran a la tardor seran per a la cantant empordanesa la transició entre un any d'intens treball amb Rocío Molina que ha cristal·litzat en Grito Pelao i el seu pròxim disc. Pérez Cruz té repertori nou que encara no ha gravat, i la intèrpret i compositora creu que l'any que ve es dedicarà a donar-li forma a un nou treball discogràfic i farà menys espectacles en directe.