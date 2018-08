Ioga i mar,la sinergia perfecta per unir el cos i la ment

Després de molt de temps practicant el ioga tradicional, la Núria Lorés va decidir impulsar un nou projecte de paddle ioga com a resultat d'una experiència viscuda a Sri Lanka. «Allà feia molt de surf, però quan em cansava utilitzava la taula de surf per fer postures de ioga. Al principi ho anomenava 'ioga surf'», explica. Després del viatge, quan va tornar a Catalunya, el primer que va fer va ser comprar-se una taula de paddle surf i començar a realitzar aquesta activitat quan les condicions meteorològiques li ho permetien. Amb el temps, ha augmentat el gust per aquesta pràctica i ara ha decidit que és el moment de compartir-ho amb els amants d'aquesta disciplina.

L'objectiu d'aquest projecte és unir el cos i la ment en un entorn idíl·lic sentint el balanceig del mar i el soroll de les onades. Des del mes de maig, Núria Lorés ofereix classes de paddle ioga a l'Estartit a través del seu centre.

El ioga tradicional, amb una màrfega, a terra i en un espai tancat és una disciplina que aporta un gran equilibri mental, però amb el paddle ioga es fa un pas més enllà. A més de l'aspecte mental, també es treballa l'aspecte físic. Es millora l'equilibri, la coordinació i la resistència i, d'aquesta manera, s'entra en un estat de connexió amb l'entorn molt més profund que quan es practica el ioga en una sala tancada.

El paddle ioga aporta una connexió amb el mar i la natura, ja que es practica surant sobre el mar, a l'aire lliure, envoltats pel blau del mar, sentint el soroll de les onades i amb les illes Medes de fons. «Som molt afortunats de poder practicar aquesta disciplina al Parc Natural del Montgrí», destaca. Aquest entorn aporta «una sensació de tranquil·litat i harmonia absoluta» que ajuda les persones a trobar-se i connectar millor amb si mateixos.

Les sessions de paddle ioga comencen amb una preparació del cos a través d'una sèrie d'estiraments per escalfar el cos i per tal que les persones que mai han fet ioga es familiaritzin amb algunes postures abans de pujar a la taula de paddle. Posteriorment, la classe continua al mar, on es fan les postures de ioga sobre la taula, primer asseguts i després drets sobre la taula. «El més important, segurament, és la relaxació final sobre la taula, quan deixem que el mar ens vagi 'engolint' a cada respiració que es fa», explica Núria Lorés.

En aquest primer any del projecte, les sessions només s'ofereixen els caps de setmana. Totes les classes tenen una duració de dues hores i el cost oscil·la entre els 25 i els 29 euros en funció del paquet contractat. «Tenim gent de tot tipus; alguns venen esporàdicament perquè es troben de pas per la zona i d'altres que assisteixen a diverses sessions durant tota la temporada», explica.

No cal tenir cap experiència en paddle ni ioga, ja que «s'ensenya des de zero i s'adapta la sessió al nivell dels participants». «De fet, si algú cau a l'aigua, no passa res. Això forma part de la diversió de les nostres classes», destaca Lorés.

El projecte ha tingut una bona rebuda entre els amants del ioga, ja que la demanda és elevada. «Molta gent ve a les nostres sessions des de Banyoles i, fins i tot, des de Girona perquè han provat aquesta disciplina en un altre país i volen repetir l'experiència», manifesta. També ha tingut èxit entre els visitants estrangers i per això també s'ofereixen classes en anglès, francès i, fins i tot, una mica de rus.

Des del Centre de ioga i teràpies Ananda volen que aquest només sigui el primer pas en un projecte a llarg termini. A la llarga, pretenen oferir més sessions diàries i d'aquesta manera arribar a més gent, «fins i tot a l'àmbit internacional, per donar a conèixer la nostra fantàstica terra i el nostre meravellós territori amb el Parc Natural de les Illes Medes com a teló de fons», apunta Lorés.

Aquest, però, no és l'únic lloc on s'ofereix la realització d'aquesta activitat. El ioga està de moda i el centre FaseWind de Sant Pere Pescador també ha promogut el SUP (Stand Up) Paddle Ioga. La Marina Masó, que s'encarrega de realitzar les classes, explica que l'èxit d'aquesta disciplina és rotund, ja que «fins i tot a les persones a qui no els convencia el ioga s'estan atrevint a provar-ho».

Els mètodes són molts semblants i els objectius els mateixos. «Amb el paddle ioga treballes l'atenció plena perquè estàs constantment buscant i mantenint l'equilibri, de manera que portes l'atenció en tot moment en la respiració, el cos i la ment», assenyala Masó.

També hi ha diferents tipus de sessions en funció de les preferències de cadascú: des de sessions privades amb un màxim de 5 persones fins a sessions amb grup amb un màxim de 8 participants. Totes les classes duren 1 hora i el preu també oscil·la (de 20 a 75 euros) en funció dels paquets contractats i el nombre de classes realitzades.