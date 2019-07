«El centre de Sant Petersburg no és bonic com Girona»

«El centre de Sant Petersburg no és bonic com Girona» Marc Martí

Quants dies estaran a Girona?

Només hi serem un dia, en realitat estem a la Costa Brava.

Visitaran altres llocs?

Sí, hem anat a Barcelona, Montserrat i Figueres.

Com van decidir visitar la ciutat?

[Marianna] Fa quatre anys, vaig venir a prop de Barcelona. Vaig visitar Figueres, però no vaig venir a Girona. Aquesta vegada no m'he volgut perdre la ciutat.

Algú l'hi va recomanar?

Sí. Una amiga ens va parlar sobre Girona, i me'n vaig descarregar una audioguia al mòbil. Segons l'audioguia hi havia més de 40 punts a Girona que havíem de visitar i sentir-ne a parlar.

Els està agradant la ciutat?

Sí, m'agrada la història i l'arquitectura. Els carrers són petits i bonics.

És molt diferent de Sant Petersburg?

Sí, és diferent. Sant Petersburg és una ciutat molt global i d'edificis alts. Al centre hi ha carrers petits, però no són tan bonics.

És molt popular entre els russos venir a Girona?

Espanya és popular. Però, Girona, no t'ho sabria dir. Quan la gent ve, normalment és a la Costa Brava i a visitar diverses ciutats, com Girona i Figueres, però no crec que vinguin tan sols a Girona.

Què és el millor de Girona i el millor de Figueres?

Girona és interessant per l'arquitectura, i Figueres ho és pel Museu Dalí. Són diferents.

És molt conegut Dalí a Rússia?

Sí! És molt famós! Hi va haver una exposició de Dalí a Sant Petersburg i és molt popular. Crec que ho és a tot el món.