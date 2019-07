Història i talent per obrir el Festival de Jazz de l'Estartit-Costa Brava

El doble concert inaugural de la sisena edició del Festival de Jazz de l'Estartit-Costa Brava va servir per traçar una línia directa entre història i present i futur de la música jazz. A l'escenari privilegiat del Molinet, amb les Illes Medes com a teló de fons, els saxofonistes Charles McPherson i Joshua Redman, amb els seus respectius grups, van oferir una mostra de talent impressionant i una autèntica lliçó magistral sobre les essències del jazz.

Va obrir la vetllada McPherson, que es presentava com a gran llegenda del jazz. Aquest mateix divendres complia 80 anys i l'organització li fa oferir un pastis d'aniversari mentre el públic li cantava el Happy Birthday.

Dedicat al jazz des dels 13 anys, Charles McPherson acumula experiència i un geni que no minva amb el pas dels anys. Són recordats els seus anys acompanyant Charles Mingus (a banda de les seves col·laboracions amb Dizzy Gillespie, Lionel Hampton o Wynton Marsalis, entres molts altres) i la seva sintonia amb la música de Charlie Parker (va enregistrar la banda sonora de la pel·lícula Bird de Clint Eastwood). Però lluny dels exercicis de nostàlgia el seu va ser un concert potent i vigorós, mostrant una envejable forma física, amb una banda (Bruce Barth, que ja havia participat en l'edició precedent del festival amb el seu grup, al piano; Mark Hodgson al contrabaix i un sensacional Stephen Keogh a la bateria), certament impressionant.

El segon concert va estar protagonitzat per l'explosiu talent de Joshua Redman, un dels músics més destacats que van esclatar el seu talent a la dècada dels anys 90 a la ciutat de Nova York. Sempre amb una mirada posada al passat (al seu pare, el mític saxofonista Dewey Redman i Ornette Coleman o Charlie Haden), Redman projecta la seva música al futur, amb intenses improvisacions i cops de geni interpretatiu, acompanyat d'una banda de dimensió estel·lar. Venia a presentar Still Dreaming, el seu disc del 2018 (Come What May és el seu darrer projecte tot just publicat) , un disc inspirat en el seu pare i la seva generació de músics.