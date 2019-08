Els viatges més populars: exotisme zen a Àsia i ruta «country» pels EUA

Mentre la Costa Brava i les comarques gironines s'omplen cada estiu de turistes que venen a descobrir les platges, la gastronomia i la història de les diferents poblacions de la zona, els gironins aprofiten les vacances per escapar-se de les aglomeracions i descobrir món. Les tendències a l'hora d'escollir destinacions evolucionen amb el temps, influenciades per modes, esdeveniments geopolítics i factors ambientals, dels quals els gironins no s'escapen.

Enguany, la tendència de desplaçar-se fins a l'altra punta del món per descobrir l'exotisme del sud-est asiàtic ha seguit creixent. Destinacions com Indonèsia, Tailàndia o el Vietnam s'han tornat molt populars i omplen els murs d'Instagram d'aquells viatgers que gaudeixen de més pressupost. «La relació qualitat-preu està molt bé si agafes el viatge amb temps», expliquen des de l'agència Viatges Ter, tot i que reconeixen que viatjar tants quilòmetres és sempre car. La majoria de reserves en aquesta zona són circuits, que inclouen activitats culturals i la descoberta del paisatge, així com platges, tal com confirmen des d'Halcón Viatges i Viatges Viñolas. En aquesta agència s'han especialitzat, de fet, en viatges amb experts sobre el terreny. També des de Viatges Nautalia i Viatges Flyaway comenten que Sri Lanka segueix sent una destinació molt popular tot i les recents notícies d'atacs terroristes al país.

Els viatges de llarga distància també es traslladen en direcció contrària, cap als Estats Units, que es mantenen com una de les destinacions més sol·licitades. Destaquen dins el país Nova York i diferents rutes en cotxe per les costes est o oest, a més de la famosa Ruta 66. En aquests viatges, els clients busquen més llibertat de moviments, així que acostumen a llogar un cotxe per trobar diferents allotjaments on passar les nits durant el viatge.

Més a prop de casa, a l'altra riba del Mediterrani, crida l'atenció l'espectacular remuntada que han fet diverses destinacions que havien estat focus de turisme pel seu exotisme i el llegat històric, però que havien perdut pistonada en els darrers anys a causa de la situació d'inestabilitat política i la proliferació d'atacs terroristes. Turquia i, sobretot, Egipte estan recuperant el flux de visitants després d'un temps sense cap precedent d'atemptat. «La zona s'ha estabilitzat bastant», corroboren des de Viatges Viñolas, una sensació que comparteixen la resta d'agències. També al nord d'Àfrica destaca com a destinació Marràqueix, una de les ciutats més turístiques del Marroc.

Dins del continent europeu triomfen els creuers pel Mediterrani, amb especial menció aquest any a les illes gregues, com Creta, tal com indica Viatges Viñolas, o Corfú, on Halcón Viatges ha obert una ruta directa amb un vol xàrter. Cap al nord, hi ha també molta demanda de creuers pels fiords noruecs i de rutes per Escòcia i Irlanda. A més, la majoria de persones que ja han estat a les capitals de l'Europa occidental (París, Berlín o Brussel·les) busquen ampliar nous horitzons amb viatges en ruta per les ciutats imperials de l'Europa de l'Est. Eslovènia, Croàcia o Romania són de les destinacions més populars. En el terreny espanyol, les illes Balears i Canàries segueixen sent els llocs que més turistes reben.



El «sargazo» del Carib

El canvi climàtic també causa conseqüències per al turisme i, en aquest cas, els països del Carib en són dels més afectats. L'escalfament global ha provocat un «megacinturó» d'algues, anomenat sargazo, que envaeix les platges de sorra blanca i aigua cristal·lina, que eren el màxim atractiu turístic de la zona. Les algues pestilents s'acumulen a les platges i l'aigua agafa un color negre que no convida a banyar-se. Tot i que els hotels s'encarreguen de retirar les plantes, l'arribada de visitants n'ha quedat afectada. Les agències avisen els clients de la situació i els desvien a altres zones de platges paradisíaques com Àfrica i Emirats Àrabs, en el cas de Viatges Viñolas, o a les Maldives, situades a l'oceà Índic, i a les populars destinacions del sud-est asiàtic, en el cas de Viatges Ter. A Viatges Natualia, en canvi, veuen aquesta situació com una oportunitat, ja que ha fet baixar els preus de l'hostaleria caribenya i els clients, avisats de la problemàtica, tenen la possibilitat de fer el viatge a un cost més baix i tenir la sort de buscar platges que no estiguin tan afectades.