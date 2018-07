L'Eurocambra rebutja la polèmica normativa per modificar els drets d'autor

El ple del Parlament Europeu va rebutjar ahir la nova normativa europea sobre drets d'autor, sobre la qual havia sorgit una rellevant polèmica perquè, entre altres coses, obligaria a les plataformes digitals com Google, Youtube o Facebook a supervisar que els continguts que els usuaris comparteixen en elles no infringeixen normes de copyright. A la pràctica, l'Eurocambra va tombar el text aprovat el passat 20 de juny a la comissió d'Afers Jurídics i, per tant, s'ha bloquejat l'inici de les negociacions amb el Consell de la UE, la institució que representa els Estats membres.

En concret, 278 eurodiputats van votar a favor de començar les negociacions amb els països, mentre que 318 es van oposar i 31 es van abstenir. Els eurodiputats han de pactar ara una nova postura negociadora, que serà debatuda i sotmesa a votació en el ple que tindrà lloc al setembre.

Durant els dies previs a la votació s'ha expandit per les xarxes socials una forta crítica a les noves regles sota l'etiqueta #saveYourInternet, que s'ha centrat en dos articles concrets, l'11 i el 13. El segon d'ells obligaria a les plataformes digitals a controlar que els continguts que comparteixen els usuaris no infringeixen drets d'autor.

El polèmic article exigia que els «proveïdors de serveis de la societat de la informació» prenguin les «mesures adequades i proporcionades» per garantir «el correcte funcionament dels acords assolits amb els titulars de drets per a l'ús de les seves obres». El text afegia després que, quan no hi hagi aquests acords, les plataformes digitals han de prendre també les mesures «adequades i proporcionades» per garantir «que no es comparteixin ni estiguin disponibles aquelles obres o treball que puguin infringir els drets d'autor», mentre que aquelles que no ho facin han de romandre disponibles.

L'article 11 de la Directiva atorgaria als mitjans de comunicació el dret a reclamar compensacions a aquelles plataformes digitals en què es comparteixin els seus articles o fragments dels mateixos, amb l'objectiu que els editors de notícies puguin obtenir una remuneració «justa i proporcionada». Seria, per tant, d'un dret renunciable que es pretenia que s'estengués vint anys des de la data de publicació de l'article. En aquest punt existia una important diferència amb la postura dels Estats membres, ja que ells advoquen per limitar el dret a un any.



Divisió dels partits espanyols

Entre els eurodiputats espanyols, l'inici de les negociacions va comptar amb l'oposició de la delegació de Podem, IU, Ciutadans, ERC, PDeCAT i PNB. Per contra, els eurodiputats del PSOE van votar a favor, igual que aquells del PP que eren a la votació, ja que la majoria es troba a Espanya per les primàries de la formació.

En un comunicat, la formació liderada per Pablo Iglesias va denunciar que l'article 13 de la directiva «obre la porta a un control automatitzat del que es puja a Internet», un aspecte que «resulta perillós» i «serviria per avançar en mecanismes de censura prèvia».

L'eurodiputat de Catalunya a Comú, Ernest Urtasun, va celebrar que l'Eurocambra «tindrà ara l'oportunitat d'abordar les preocupacions de més de 850.000 ciutadans sobre els filtres de càrrega i un impost sobre els enllaços que amenaça la forma en què es comparteixen continguts a Internet».