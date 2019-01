Setmana per la unitat dels cristians

Del 18 al 25 de gener, just entre les festivitats de la confessió de sant Pere i la conversió de sant Pau, tindrà lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que en aquesta ocasió porta com a tema la frase bíblica «Cerca la justícia i només la justícia», segons ha informat el Bisbat de Girona.

Enguany, la recerca prèvia de materials entorn del tema ha estat feta per un grup de representants de diverses comunitats cristianes d'Indonèsia. Amb una població de 265 milions, dels quals un 86 % s'identifiquen com a musulmans, Indonèsia és el país amb la presència islàmica més nombrosa. Tanmateix, al voltant del 10% d'indonesis són cristians de tradicions diverses. Els textos han estat publicats conjuntament pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat Cristiana i la Comissió Fe i Constitució del Consell Ecumènic de les Esglésies. El Centre Ecumènic de Catalunya n'ha fet la versió catalana. Entre les reflexions seleccionades hi ha «Que la justícia ragi com l'aigua», «El Senyor és compassiu i benigne», «Acontenteu-vos amb el que teniu» i «M'han enviat a portar la bona nova als pobres», entre altres.

A la diòcesi de Girona, la celebració ecumènica central tindrà lloc el dimecres 23 de gener a les 8 del vespre a l'Església Evangèlica-Baptista de Girona, al carrer Juli Garreta.