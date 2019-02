Aconseguir que la fraternitat arribi a la política

Promoure el diàleg entre ajuntaments, polítics, entitats, associacions i persones particulars per tal de crear una xarxa d'experiències positives que promoguin la pau, els drets humans i la fraternitat universal. Aquest és el repte, aparentment senzill però alhora complicat, de l'associació Ciudades por la Fraternidad, nascuda el passat mes de setembre i presidida per la regidora de Castell-Platja d'Aro Pilar Ferrero.

Ferrero forma part del centre espanyol del Moviment Polític per la Unitat, creat per Chiara Lubich, fundadora també del Moviment dels Focolars, un moviment dins de l'Església catòlica que està caracteritzat per la seva vocació ecumènica i la defensa del diàleg interreligiós. Així doncs, l'associació està inspirada també pels principis del moviment focolar. Segons explica Ferrero, la idea va sorgir de la necessitat de trobar un nou enfocament de l'activitat política «on la fraternitat és l'objectiu i el mètode de treball a seguir», ja que és la garantia de guardar els drets dels ciutadans i acostar-se tant a la ciutadania com a les institucions.

En aquests moments, l'associació està formada per cinc ajuntaments -inclòs el de Castell-Platja d'Aro-, cinc associacions i una vuitantena de socis particulars. La voluntat dels seus membres, tanmateix, és que el moviment pugui seguir creixent fins a convertir-se en «una experiència de compromís amb el diàleg i la creació d'una xarxa oberta» de municipis, entitats, ciutadans, polítics en actiu i associacions per crear un espai de treball permanent on es comparteixin experiències positives per tal de multiplicar-les. Els seus valors bàsics són la pau, els drets humans, la justícia social i, molt especialment, la fraternitat universal.



Política des de la societat

L'associació parteix de la base que la política no només la fan els partits i les institucions, sinó que també té una dimensió política tot allò que es viu i es fa a la societat civil, les associacions i l'economia. «Si bé és cert que el bé comú constitueix una tasca de la institució pública, és igualment cert que aquest bé es pot aconseguir només amb l'aportació de tots els agents socials», assenyalen.

Així doncs, com a objectius concrets, la xarxa vol promoure la fraternitat al nivell de categoria política, així com promoure el compromís constant de les ciutats associades i de totes les entitats i persones que en formen part amb la fraternitat, la pau, la solidaritat i els drets humans. A més, també es proposen promoure i fomentar la col·laboració i l'intercanvi entre les ciutats i altres entitats locals, aprofundir en la investigació i reflexió política i jurídica del paper de les ciutats i entitats locals que treballen a favor de la fraternitat i promoure entre les persones -especialment els més joves- el desenvolupament de la cultura i el compromís de fraternitat, pau i solidaritat.

«La fraternitat en política és més important que mai, donada la situació política que tenim. És molt difícil d'aconseguir, però ajudaria a augmentar el nivell polític», assenyala Ferrero. En aquest sentit, la regidora baix-empordanesa subratlla que el més important, per part de les administracions públiques, és millorar la vida de totes les persones a través dels serveis que ofereixen. «Quan tot això s'aconsegueix de forma consensuada, té una llarga vida i totes les persones hi surten guanyant», considera.



Dia de la Fraternitat

Una de les seves primeres proves de foc per a l'associació arribarà el 23 de març, quan es commemora el dia de la Fraternitat. Al llarg d'aquella setmana, es realitzaran actes als municipis adherits: des de taules rodones fins a conferències o l'exposició de treballs infantils a favor dels drets humans i la pau, entre altres. També estan preparant un manifest a favor de la fraternitat, que es llegirà el mateix dia 23 i que tindrà un caràcter més institucional. «Som nous i per tant és la primera vegada que organitzem una cosa així, però ja ens hem començat a mobilitzar», explica Ferrero.