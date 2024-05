Sant Joan de les Abadesses es planteja canviar la Policia Local per un cos de Vigilants

Les dificultats de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per incorporar i posteriorment retenir a agents de Policia Local, han fet plantejar al consistori la necessitat de prescindir d’aquesta figura i substituir-la per Vigilants Municipals.

La substitució es planteja a un any de la jubilació de l’últim policia que queda en plantilla, després que el que havia guanyat l’última plaça demanés l’excedència per incorporar-se a un destí més gran, i que el concurs que s’ha fet per dos agents més resultés desert. L’equip de govern és conscient que la realitat municipal actual es queda petita pels aspirants a Policia, i que per això hi hagi dues vacants

El plantejament que fa l’alcalde Ramon Roqué és que “no és necessari un cos de Policia Local” en un municipi que per nombre d’habitants -gairebé 3.300- no està obligat a tindre’n. De fet, només els pobles de més de deu mil n’han de tenir, i per tant Sant Joan es planteja que la pròxima convocatòria que es faci sigui per incorporar Vigilants Municipals.

Les tasques que realitzen els agents d’aquest cos de seguretat se circumscriu a controlar espais municipals, ordenar i regular el trànsit, realitzar auxili als ciutadans, vetllar pel complement dels reglaments i col·laborar amb altres cossos de seguretat. Entre aquestes hi ha la possibilitat de posar multes, sempre que estiguin contemplades a les ordenances del poble.

La figura del Vigilant és incompatible amb la del Policia Local, i per tant si es crea una figura s’ha d’extingir l’altra. Per això mateix fa dos anys que el poble disposa d’un Agent Cívic que sí que pot fer les seves funcions paral·lelament als altres cossos.

L’opció d’incorporar Vigilants permetria que Sant Joan es pogués permetre un major nombre d’agents, i d’aquesta manera cobrir més franges horàries que les actuals. Per això Roqué afirma que «preferim un cos inferior en rang, però més ampli en treballadors i temps de cobertura».

Excepte Ripoll, que és l’únic municipi que supera els deu mil habitants, la resta de pobles de la comarca ja han fet aquest pas o com és el cas de Ribes, l’han plantejat. Per tirar-ho endavant Roqué diu que «caldrà consensuar-ho amb l’oposició». En el ple d’abril es va aprovar una ordenança per tal que l’actual Agent Cívic pugui imposar sancions als vehicles mal estacionats a la zona verda d’aparcaments.

