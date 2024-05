Cassà obté una ajut d’1,7 milions per renovar l’enllumenat públic

L'Ajuntament de Cassà de la Selva obté una ajut d’1,7 milions d’euros per a la renovació de l’enllumenat públic El projecte de millora i renovació de l’enllumenat públic implicarà una millora en l’eficiència energètica, amb una reducció del consum, pel canvi a la tecnologia de llums LED.

Aquest projecte ha aconseguit un ajut d’1,7 milions d’euros de L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), que consisteix en un crèdit a interès del 0% que permet la seva devolució en deu anys.

Amb aquesta inversió es calcula un estalvi del 73% dels costos de l’energia, que actualment és de més de 240.000 € anuals. A aquest estalvi s’hi ha d’afegir una reducció dels costos de manteniment de les instal·lacions, que sumant l’estalvi dels costos energètics podria arribar a un estalvi anual de més de 170.000 € (variable en funció del preu de l’energia).

El cost total del projecte és d’1,8 milions d’euros i la previsió, un cop aprovat l’ajut, és que la renovació s’executi durant el 2025.

L’alcalde afirma que “la reducció del consum d’energia, millorar l’eficiència energètica, i en conseqüència reduir també la factura elèctrica és un dels objectius que ens vam marcar. Per aquest motiu vam presentar-nos a la convocatòria d’ajudes per a projectes singular per la renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal de l’Institut per la Diversificació i l’Estalvi d’Energia.”

La renovació de l’enllumenat públic del municipi suposarà una millora del funcionament i de la il·luminació del poble de Cassà, i a més implicarà una reducció notable del consum i la factura elèctrica de l’enllumenat.

Aquest projecte de millora també permetrà solucionar algunes incidències derivades de l’envelliment de la xarxa elèctrica.