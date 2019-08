El santuari de la Mare de Déu del Mont celebra la Festa de Sant Llorenç de Sous

Amb motiu de la festa de Sant Llorenç de Sous, avui a les dotze del migdia el bisbe de Girona, Francesc Pardo, presidirà la missa al santuari de la Mare de Déu del Mont amb una cantada en gregorià.

Per celebrar la festivitat, a continuació es farà un dinar de germanor organitzat al restaurant del mateix santuari.

El sant, advocat del foc i dels oficis que treballen amb el foc com els forners, terrissers o vidriers, se l'invoca per tal de demanar-li protecció davant els incendis forestals, habituals en l'època de la seva festivitat. La seva festa coincideix amb la pluja d'estels dels Perseids, conegudes com a Llàgrimes de Sant Llorenç.