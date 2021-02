Victoria Abril s'apunta al negacionisme de la Covid: «No hi ha pandèmia, hi ha més morts amb les vacunes»

L'actriu Victoria Abril s'ha mostrat aquest dijous molt crítica amb les actuals mesures contra la pandèmia de coronavirus -a la qual ha qualificat de "plandemia"- i, especialment, contra les vacunes, assegurant que els éssers humans estan sent usats "com a conillets d'índies".

"Ja no són tesis conspiracionistes, portem un any de covid i epidèmia i sabem quins són els morts. Abans t'atemorien per poder dir que l'única solució és la vacuna, però la vacuna porta dos mesos i estan testant directament en éssers humans com a conillets d'índies", ha afirmat l'actriu.

De fet, la mateixa intèrpret ha reconegut que és conscient que, si amb aquestes declaracions "passar per conspiracionista, s'hi passa", però considera pitjor l'any de restriccions que s'ha viscut. "De moment tenim més morts amb vacuna que sense vacuna. Una cosa és el que digui la televisió i una altra ficar-se en fòrums científics, on s'aprenen coses impressionants", ha assegurat.

Abril s'ha presentat a l'acte dels Premi Feroz sense mascareta i s'ha mostrat contrariada quan en el torn de preguntes se li ha recordat als assistents que havien de portar-les posades -"però si hi ha distància de seguretat", ha protestat-.

"Si hagués de triar un títol per a tot això seria 'Coronacirc' i seria per a una sèrie que va tenint cada tres mesos un capítol", ha afirmat l'actriu.