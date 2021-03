Mor la 'youtuber' espanyola Sisi Nono de Covid

La 'youtuber' Sisi Nono ha mort aquest dissabte, víctima del coronavirus, després d'ingressar a l'hospital a principis de febrer amb una infecció per coronavirus. Ha sigut el seu fill Rubén el que ha publicat el missatge a les xarxes socials anunciant la mort de la 'gamer', de 46 anys, tal com imforma EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.



«La meva mare ha lluitat contra la Covid amb totes les seves forces, però hi ha vegades que no n'hi ha prou i per desgràcia no ha pogut més. Ahir [per dissabte] va ser un dia molt trist però per fi pot descansar», són les primeres paraules que ha publicat en el compte de Twitter de la seva progenitora per informar els seus seguidors del que havia passat.





Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

la plataforma de directes –en la qual era molt popular– demana «que no es facin vídeos del tema»: explica que el seu germà és «molt petit i no ens agradaria que es pogués trobar un vídeo així en un futur».«Mare, vull que sàpigues que per a mi ets una campiona i sé que has fet tot el que has pogut. Allà on siguis vull que sàpigues que t'estimo i que no deixaré mai de pensar en tu. Sé que ens cuidaràs i sempre seràs present», ha escrit.