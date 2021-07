Feia dies que corrien rumors i, finalment, la mateixa Dulceida ho ha confirmat a través del seu compte d'Instagram. Ella i la gironina Alba Paul se separaran després de cinc anys de matrimoni. La popular influencer, visiblement emocionada i amb la veu entretallada, ha explicat que la seva parella i ella no estan passant per un bon moment en el seu matrimoni. "L'Alba i jo no estem passant un bon moment en la nostra relació i hem decidit passar aquest mes separades. Jo estaré a Eivissa i ella estarà fent les seves coses", assegura via stories Aída Domenech Pascual (Badalona, 1989), més coneguda com a Dulceida. En el mateix missatge també ha demanat als seus fans que respectin aquests moments tan complicats per a la parella. "No sabem què passarà, crec que és una cosa molt nostra i per això us demano que ens respecteu. Són moments difícils, sé que ens estimeu", ha assegurat.

Els rumors de crisi venien perseguint-les en els últims dies i, fidel a la seva proximitat amb els seus gairebé tres milions de seguidors, Dulceida ha explicat que la parella ha pres aquesta dolorosa decisió de separar-se temporalment, tot i que no ha entrat a especificar els motius que les han portat fins a aquest punt tan sols una setmana després de pregonar el seu amor a les seves xarxes socials amb motiu del Dia de l'Orgull.

Explicacions de l'Alba

Poc després, i després de l'inesperat anunci de Dulceida, era la gironina Alba Paul qui, també a través de diverses stories compartides a Instagram, ha trencat el seu silenci. Ha demanat respecte i afecte en aquests complicats moments, confessant que espera que les coses se solucionin entre elles amb aquest petit parèntesi en el seu matrimoni. "Durant set anys hem tingut una relació molt bona i molt especial, però com tota relació real té els seus alts i els seus baixos i ara mateix estem passant per un d'ells", començava la també influencer. "Hem decicit prendre'ns aquest temps per veure si es pot arreglar. Jo confio que sí", ha afegit, abans d'assegurar: "Som persones normals que sofreixen i pateixen".