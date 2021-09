El 28 de setembre el grup Ai Ai Ai, fundat per Pep Lladó i Rafalito Salazar, complirà 30 anys. En record d’aquells temps, Lladó ha compost i enregistrat Brama la fera, una rumba on ha convidat a participar tots els cantants que van formar part del grup. Músic i compositor, Pep Lladó reivindica des de sempre la força de la rumba, i Brama la fera està inclosa en el seu nou disc Les petites certeses, que sortirà a la venda al novembre

No és gitano i toca rumba: a veure si l’acusaran d’«apropiació cultural», com la pobra Rosalia.

L’experiència que tinc amb els meus amics calós és de generositat total i absoluta. La rumba catalana és un gran regal que el poble gitano ha fet a tota la humanitat. Ara bé, com qualsevol gènere musical, no és de ningú i és de tothom a la vegada.

Què té la rumba que ens fa moure els peus?

Segurament ens ajuda a connectar amb la nostra part més salvatge, encara que cal dir que la rumba és molt més que això. Es poden moure el cap i els peus a la vegada.

Un rumbero va sempre alegre per la vida o això és un tòpic?

La rumba és un llenguatge musical capaç d’abastar tots el registres de l’ésser humà. Seria un despropòsit relegar-la només a l’àmbit festiu.

Què ens recomana que fem, quan brama la fera?

Tots portem una fera a dintre, que de tant en tant es posa a bramar. Podem escoltar-la o no, això depèn ja de cadascú. Personalment, jo crec que val la pena fer-ho.

Totes les certeses que té són petites com el títol del nou disc, no en té cap de gran?

N’hi ha una que tots hem de tenir present i és que, tard o d’hora, tururut. Al disc hi ha un tema que parla d’això, es diu «Sé que vindràs». És un intent d’apropar-me, diguem que a la mexicana, descaradament i amb sornegueria, a la certesa que un dia anirem al sot.

No hi ha dubte que és l’única certesa que tenim. Bé, també la de pagar impostos.

Totes les altres certeses les veig petites i fràgils. Si hagués nascut un altre dia i a un altre lloc segurament serien unes altres, així que no me’n vull refiar massa, de les certeses.

És millor tenir dubtes o certeses, a la vida?

És millor tenir dubtes, sens dubte (riallada)!

Els que tenen només certeses són gent estranya?Jo soc dels que dubten, en això no hi puc fer res. No poder agafar-te a gaires llocs pot ser una mica incòmode algunes vegades, però amb els anys un s’hi va acostumant.

La rumba catalana és catalana també quan està cantada en castellà?

Si la cultura catalana és catalana encara que sigui en castellà, la rumba també ho deu ser.

Borriquito como tu, cantava el mestre de la rumba Peret: n’hi ha molts, de burros?

Jo soc molt de pensar que «todo el mundo es bueno». No en traurem res de jutjar-nos els uns als altres. Pot haver-hi qui em sembli un gamarús i, si pogués gratar una mica, tal vegada em descobriria coses meravelloses.

Catalunya ja no és poderosa, ja no té poder?

La frase de la cançó d’en Peret és bonica, però si em deixa triar, més que poder, jo anhelo per Catalunya pau i fraternitat. Em pot dir hippie, si vol.