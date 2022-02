Britney Spears ha arribat a un acord pel qual rebrà 15 milions de dòlars (uns 13,2 milions d'euros) per una biografia en la qual revelarà els detalls de la seva carrera musical i la problemàtica relació amb la seva família, inclosa la tutela legal de tretze anys per la qual el seu pare tenia el poder de controlar tots els aspectes de la seva vida.

Segons Page Six, Spears, de 40 anys, va aconseguir l'acord amb l'editorial Simon & Schuster després d'una "guerra" d'ofertes entre diverses companyies que volien fer-se amb l'acord.

El mitjà, que cita una font pròxima al contracte entre la popular cantant estatunidenca i l'editorial, assegura que es tracta d' "un dels majors acords signats mai" per un llibre, per darrere d'algunes de les figures polítiques més importants de la història recent del país.

Entre ells, Barack i Michelle Obama, que en 2017 van rebre un total d'uns 60 milions de dòlars (uns 53 milions d'euros al canvi actual) pels seus llibres, la xifra més elevada que es coneix per a obres de no-ficció.

Un altre exemple és el del també expresident estatunidenc Bill Clinton, que en 2001 va arribar a un acord per a escriure la seva biografia "My Life" per 15 milions de dòlars.

El contracte signat per la biografia de Spears es produeix poc després que la seva germana, Jamie Lynn, amb la qual ha protagonitzat sonats enfrontaments en xarxes socials, publiqués el mes de gener passat "Things I Should Have Said" (Les coses que devia dir).

La responsable de "Toxic" va criticar durament aquest llibre en xarxes socials: "Tant de bo et sotmetessis a un detector de mentides perquè les masses poguessin veure que esmentis descaradament!", va escriure Spears en el seu compte d'Instagram, en la qual va acusar la seva germana d'estar "fent diners" gràcies a ella i la va titllar de "escòria".

Spears, que recentment es va deslliurar de la tutela legal després d'un llarg i polèmic procés judicial, també ha amenaçat en xarxes socials amb comptar els secrets dels seus parents: "Que Déu s'apiadi de les ànimes dels meus familiars si alguna vegada faig una entrevista".

Recentment, ha donat indicis en les xarxes d'estar escrivint la seva biografia, amb una foto d'una màquina d'escriure acompanyada del missatge "Començo des del principi???".