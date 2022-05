Després d'haver portat l'embaràs en la més estricta intimitat, Anna Simón ha utilitzat les xarxes socials per a compartir amb els seus seguidors la meravellosa notícia que s'ha convertit en mare per primera vegada.

Allunyada del focus mediàtic en els últims mesos des que va deixar la seva feina a la televisió com a col·laboradora de 'Zapeando', la còmica està vivint una de les etapes més dolces de la seva vida a nivell personal en la qual tan sols ha compartit alguns dels moments del seu embaràs a les xarxes socials.

En aquesta ocasió Anna ha volgut recórrer de nou a elles per a publicar el que probablement ha estat el missatge més especial de la seva vida per a donar-li la benvinguda a la seva filla Aina. "Aina 29-04-22. Des de fa quatre dies soc la persona més feliç del món" ha escrit Anna al costat d'una tendra fotografia en la qual tan sols apareixen les cames del seu bebè.

Com no podia ser d'una altra forma, des de llavors les xarxes s'han omplert de missatges d'afecte cap a la recentment estrenada mamà com ha estat el cas de Noelia Galera, Alfred García, Ana Morgade o la seva excompanya Cristina Pedroche que ha escrit: "La més bonica del món, Aina també".