Els mitjans de comunicació han seguit molt de prop durant les últimes setmanes el judici per difamació que enfrontava a Johnny Depp amb Amber Heard. A més de viralitzar-se per xarxes socials com TikTok, als Estats Units ha estat retransmès per televisió com si es tractés d'un espectacle. Ara, dues setmanes després del veredicte, l'actriu està preparada per a parlar davant les càmeres del succeït.

La cadena NBC emet aquesta setmana una entrevista a Amber Heard dividida en diverses parts: aquest dimarts i demà, 15 de juny, s'emetrà en el programa matinal 'Today'. El divendres 17 de juny podrà veure's al complet en un especial del longeu 'Dateline'. La periodista Savannah Guthrie és l'encarregada de realitzar-li les preguntes a la protagonista, que va ser declarada "responsable" de difamar a l'actor per assegurar que va cometre violència domèstica contra ella. Un jurat de set persones va dictaminar a favor del protagonista de 'Pirates del Carib', que rebrà deu milions de dòlars en danys compensatoris i cinc milions en danys punitius. Per part seva, l'actriu va aconseguir una victòria parcial i se li han atorgat dos milions de dòlars en danys compensatoris. L'entrevista d'NBC a Amber Heard es va realitzar el passat 9 de juny sota estrictes mesures de seguretat. Deadline revela que no es va gravar als estudis de la cadena a 30 Rock, sinó en una altra ubicació desconeguda amb l'objectiu de guardar el secret. En els fragments compartits pel canal durant les últimes hores, Heard afirma que creu que el jurat va estar influenciat. "Com no havien d'arribar a aquesta conclusió? Van estar durant més de tres setmanes escoltant sense parar testimonis d'empleats pagats i, cap al final del judici, de gent aleatòria", lamenta. "No els culpo. De fet, els entenc. És un personatge molt estimat i la gent creu que el coneix, és un actor fantàstic", apunta Heard en un d'aquests fragments.