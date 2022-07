Com de costum, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, ha publicat la llista de cançons que aquest estiu està escoltant més amb la família, una tradició que porta a terme des que era president.

Així doncs, entre elles, podem observar que una cançó del recent disc de Rosalía s'ha posicionat al número set. Es tracta de la primera cançó del disc 'Motomami', 'Saoko', un tema amb múltiples referències al reaggeton antic de Daddy Yankee i Wisin amb un estil més motard i urbà.

Però no es tracta de la primera vegada que l'artista catalana entra a una de les llistes de l'expresident, ja el 2019 va entrar amb la cançó 'Con Altura' en col·laboració amb l'artista J Balvin.

La llista

A la posició número u i indiscutible hi ha el nou senzill de Beyoncé, 'Break my Soul', emblemàtica cantant que sempre té un lloc a les llistes d'Obama.

I, segons les llistes acumulades des del seu mandat, podem veure que el gust de l'expresident abasta múltiples estils diferents. Així doncs, ha demostrat ser 'fan' d'Aretha Franklin, Sam Cooke o Bob Dylan, i és amant de diversos gèneres musicals com el soul, el jazz (escolta Nina Simone, Cassandra Wilson, Miles Davis, o John Coltrane) i el rock (Bruce Springsteen, The Rolling Stones, o The Beach Boys), però que també té un lloc per a les novetats musicals del pop i el reggeaton. També, com fa anualment, ha publicat la llista dels llibres que més li han agradat .