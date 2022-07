Dilluns passat 25 de juliol van enxampar passejant per París la controvertida parella d'estrelles de Hollywood després de l'onada de calor que acabava de sacsejar el país. Les notícies sobre els dos artistes no paren de succeir-se i és difícil saber quina és l'“última hora” real. Per posar-nos en situació recordarem als nostres lectors que fa escassos dies els enamorats es donaven el “Sí vull” en un casament a Las Vegas.

Els detalls sobre l'enllaç no han estat suficients per satisfer els fans de tots dos i augmenten els rumors sobre un possible segon casament amb més públic i més espectacular.

Després d'aquesta notícia no és estrany que els nuvis hagin escollit la ciutat de l'amor per deixar passejar el seu romanç en una lluna de mel més familiar del que és habitual, ja que la parella ha estat vista per la capital francesa acompanyada dels seus respectius fills.

El camí de tots dos fins a donar-se el "Sí, vull" ha estat llarg, encara que ja van ser parella fa un parell de dècades, els romanços i les vides de cadascú van continuar per separat fins que ja fa més d'un any van tornar a trobar-se.

Mentre que Affleck va estar casat amb Jennifer Garner, amb qui va formar una família, Jennifer López va fer el mateix amb Marc Anthony. Després dels seus respectius divorcis, trobar un camí comú no va ser fàcil ja que va haver-hi altres noms i relacions pel mig com Ana de Armas en el cas d'Affleck o el jugador Alex Rodríguez per a la portoriquenya.