La campanya de solidaritat amb què els fans d’Amber Heard van aconseguir recaptar un milió de dòlars no ha sigut suficient perquè l’actriu pugui fer front a les despeses dels advocats que la van defensar en el seu judici contra Johnny Depp, així com per pagar la indemnització de 15 milions d’euros que va dictar el jutge, per la qual cosa la intèrpret no ha tingut més remei que vendre la seva vivenda de Califòrnia, segons informa el portal ‘TMZ’.

La casa està situada a Yucca Valley i té un valor de mercat que gairebé dobla el milió d’euros que va pagar el 2019 quan la va comprar a través d’un fideïcomís anònim. Tot i que es tracta d’una bona transacció, tampoc és suficient per cobrir el deute que té amb el seu exmarit, per la qual cosa la protagonista d’‘Aquaman’ haurà de buscar més fórmules per aconseguir diners i poder fer front a tots els pagaments. Repetició del judici Heard va sol·licitar fa unes setmanes l’anul·lació de la sentència i la repetició del judici al·ludint que un dels membres del jurat es va fer passar per una altra persona. Als documents que ha presentat el seu equip de lletrats consta una citació del jurat en una casa de Virgínia, on viuen dues persones amb el mateix nom, però d’edats diferents, segons informa ‘Variety’. Pel que sembla, la persona que estava citada té 77 anys, però la persona que es va presentar al judici en té 52. A més, aquest membre del jurat es va posicionar a favor de Depp. I és que, a Virgínia, el jurat s’ha de posar d’acord perquè se n’exigeix un veredicte unànime.