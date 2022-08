El futbolista Gerard Piqué i la seva nova xicota ja no s'amaguen. Segons les ‘Mamarazzis’ d’El Periódico, el mateix grup editorial que Diari de Girona, la parella va assistir aquest divendres a la nit al concert de Dani Martín al Summerfest Cerdanya.

Allà, acompanyats del pare i del germà de l’esportista i d’alguns amics, no van dubtar a mostrar que la seva relació és oficial. «Es van fer petons i hi va haver molts gestos de complicitat: abraçades, carícies», indiquen les periodistes. A més, «no es van amagar» i el públic va aprofitar per fer fotografies i vídeos. Algunes de les imatges ja circulen per les xarxes socials.

El mitjà anglosaxó ‘The Sun’ va revelar el nom d’una de les dones més buscades d’aquest estiu. La jove de 23 anys és Clara Chía Martí.