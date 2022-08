El temps passa volant. La ruptura entre Gerard Piqué i Shakira va passar fa dos mesos, però la guerra oberta entre tots dos continua. Després d'una dècada junts hi ha molts assumptes per gestionar, entre ells la custòdia dels seus dos fills en comú. Des d'aleshores, el món s'ha aturat per observar què passa i sembla que Milan (9 anys) i Sasha (7 anys) s'han convertit en un dels punts de xoc per a l'exparella.

Quina ha estat la reacció de Shakira a les fotografies de Piqué amb la seva nova xicota? D'aquesta manera, cadascú vol el millor per als seus fills, a més d'estar a prop seu. Piqué vol que es quedin a Barcelona, mentre que Shakira vol portar-los a Miami, on ella exerceix la seva tasca artística. Piqué exigia que Shakira li pagués els bitllets d'avió per anar a veure els seus fills, cosa que la de Barranquilla s'hauria negat. Aquesta situació ha generat greus tensions que finalment hauran de dirimir els tribunals. L'exparella ha mantingut una treva clara per tal que els seus fills no pateixin. De fet, han intentat negociar de manera amistosa fins a les últimes conseqüències sempre amb la seva descendència en ment. Tot i això, no han trobat una postura còmoda per a tots dos. Will Smith torna a les xarxes socials després de la polèmica bofetada a Chris Rock D'acord amb La Vanguardia, les negociacions s'han trencat després de tot aquest tipus, així que l'última via que queda és la dels tribunals, i per això la parella s'enfrontarà en un judici que podria ser un dels més mediàtics dels darrers anys a Espanya.