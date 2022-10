El pare de Shakira continua ingressat a l'hospital. Un moment molt complicat per a l'artista, que continua submergida en l'acord de la custòdia dels seus fills amb Gerard Piqué després d'haver-se separat.

De fet, fa uns dies la mare de l'artista, Nidia Ripoll, va confessar que el seu marit «està millor, gràcies a Déu». Per les seves paraules, sembla que tot està tornant a la normalitat, dins de la gravetat en la qual es troba, i va assegurar que tota la família està «bastant» més tranquil·la i desitjant tenir-lo a casa ben aviat.

Aquest diumenge hem parlat amb Nidia Ripoll i ens ha revelat que el seu marit es troba «estable, gràcies a Déu» després de l'ensurt que van tenir fa uns dies i pel qual continua ingressat. La mare de Shakira confessa que Piqué el va visitar l'altre dia. «Sí. Continuem sent família».

No hi ha dubte que Nidia té molt de carinyo al futbolista malgrat que la seva filla i ell hagin tingut una separació ben dolorosa per a tots dos, però també polèmica per l'aparició d'un nou amor en la vida de Piqué. En aquests moments el que més li preocupa a la mare de l'artista és que el seu marit es recuperi i, per això, no ha deixat de visitar-lo ni un sol dia.