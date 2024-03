Mor Eric Carmen, cantant de la mítica 'All by Myself'

Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries i conegut pel seu èxit com a solista amb 'All by Myself' (1975), va morir el passat cap de setmana als 74 anys, va informar la seva esposa a través de la web del músic.

"Amb gran tristesa compartim la notícia de la defunció d'Eric Carmen", va escriure l'esposa de l'artista, Amy Carmen.

"El nostre dolç, amorós i talentós Eric ens va deixar mentre dormia durant el cap de setmana. A ell el reconfortaria saber que, durant dècades, la seva música va tocar a tantes persones i que aquesta música serà el seu llegat durador. Si us plau, respectin la privacitat de la família mentre plorem aquesta gran pèrdua", afegeix Amy Carmen.

El missatge conclou amb la cita "L'amor és tot el que importa... fidel i per sempre", part de la cançó 'Love Is All That Matters' de l'àlbum en solitari de Carmen de 1977, 'Boats Against the Current'.

En el comunicat no s'especifica la causa de la mort de Carmen.

Carmen va experimentar la fama per primera vegada amb els Raspberries, una banda que va començar la seva marxa el 1970 i que inclou entre els seus èxits 'Go All the Way', amb el qual el grup va aconseguir vendes d'un milió de còpies.

Després que la banda se separés a la meitat dels anys 70, es va establir com a artista en solitari i va aconseguir l'èxit amb temes com 'All by Myself', 'Never Gonna Fall in Love Again', 'She Did It" i 'Hungry Eyes'.