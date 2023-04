Els Mossos d'Esquadra han denunciat la conductora d'un ciclomotor per ser presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària, concretament, per conducció temerària.

Hi ha un vídeo que ha difós la mateixa policia on es pot veure com la dona ballava mentre estava cim de la moto, feia ziga-zagues, treia les mans del volant, feia acrobàcies amb les cames, entre altres.