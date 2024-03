The Tyets han guanyat quatre premis Enderrock, tres de votació popular i un de la crítica en la gala d'entrega que s'ha fet aquest dijous al vespre a l'auditori de Girona. El duet mataroní ha aconseguit el reconeixement del públic en les categories de millor artista, millor disc de música urbana ('Èpic Solete') i millor cançó ('Coti x Coti'), a banda del premi de millor artista de la crítica. Mushka i Sílvia Pérez Cruz també s'han emportat dos premis. La barcelonina ha aconseguit el reconeixement popular com a artista revelació i el de millor disc de música urbana de la crítica per 'Tas loko mixtape'. Pel que fa a la palafrugellenca, el vot popular i la crítica li han donat el premi a millor disc de cançó d'autor amb 'Toda la vida, un día'.