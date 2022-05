Pol Lozano se suma a la llista de baixes del Girona per al partit contra el Tenerife. El migcampista ha vist la cinquena targeta groga aquesta tarda a l'estadi Santo Domingo, on els de Míchel Sánchez han aconseguit una victòria important (0-1), i, per tant, estarà sancionat la pròxima jornada. El tècnic recuperarà Nahuel Bustos, que avui s'ha perdut el duel per sanció.