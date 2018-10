Tres partits sense conèixer la victòria

?La setmana de nou punts no ha servit per augmentar les victòries del Girona, que ha sumat dos empats i una derrota en aquests tres partits. Eusebio, que va estar tres partits invicte, ara porta els mateixos sense guanyar. L'enllaç d'aquestes dues dinàmiques el trobem al puntàs que els blanc-i-vermells van fer seu al Camp Nou (2-2). Abans, el Girona havia aconseguit guanyar de manera consecutiva el Vila-real (0-1) i el Celta (3-2). Un fet que, sumat a l'empat al derbi català, va fer viure els millors dies d'Eusebio a la banqueta de Montilivi, gràcies a un set de nou que va deixar el Girona en la sisena posició i empatat en la zona de la Lliga de Campions, amb un marge de cinc punts respecte al descens. L'eufòria, però, s'ha frenat de cop i el val·lisoletà està passant els dies de menys encert des que va agafar el relleu de Machín. El 0-1 contra el Betis i l'empat d'ahir a Osca segellen la trilogia de partits amb un dos de nou que ha fet calmar els ànims i que servirà per recordar el vertader objectiu del curs.